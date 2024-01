La insólita vida de Juariu en Nueva Zelanda antes de hacerse famosa

Años atrás, antes de hacerse famosa como la “detective de las redes”, de participar en MasterChef Celebrity o brillar como panelista en Bendita o Cortá por Lozano, Juariu, o Vicky Braier (tal es su verdadero nombre), tuvo su experiencia de vida en Nueva Zelanda.

Corría 2009 y Juariu dejó en pausa su cotidianidad en Tucumán para emprender aventura con amigos: pasar una temporada en el extranjero, trabajar de lo que fuera, recorrer Europa y volverse a casa con un buen puñado de dólares, un clásico plan para muchos sub-30.

En confianza en Rumis, el streaming que la tiene instalada en José Ignacio, Juariu contó divertidas anécdotas de ese viaje en el que hizo de todo. "Yo en Nueva Zelanda trabajaba en el campo, recolectando mandarinas, los kiwis y todas esas cosas", arrancó la comunicadora.

"Te regalaban verdura todo el tiempo, entonces cuando me dieron choclo me puse a hacer toda una tarde a hacer humita. Salimos a vender y en Nueva Zelanda nadie te compra comida si no está aprobada por algo sanitario, entonces tuvimos que comer humita todo el verano", contó.

Juariu en 2009, cuando emprendió su viaje a Nueva Zelanda.

Entre sus muchas experiencias en el país donde se filmó la saga de El señor de los anillos, Juariu recuerda especialmente una que la llena de orgullo: cuando le tocó trabajar en una empaquetadora de kiwis y urdió un saboteo para favorecer a su país.

Juariu recordó al aire que le habían explicado que tenía que seleccionar entre tres clases de kiwis: los “A”, que eran los “perfectos”, los “B” y los “C”, los más feos, que eran destinados para exportar a la Argentina.

Juariu sopló las velitas en enero, en José Ignacio, desde donde transmiten el streaming Rumis. Instagram Juariu.

"A mí me toca ser grader, todos los que venían clase A les metía la uña, los hacía mierda y los mandaba para Argentina. Después hicieron parar todo y dijeron 'Chicos, algo está pasando están llegando mal'", reveló, divertida y agregó: "Mandaba todos los chotos a Europa y todos los buenos para Argentina".

La historia de amor de Juariu y su marido

El viaje a Nueva Zelanda fue clave para Juariu, porque allí se enamoró de quien hoy es su marido. Así lo contó la periodista en 2022, en Cortá por Lozano: "No me fui sola; me fui con dos amigos y uno de esos dos amigos hoy es mi marido, Gustavo. Éramos compañeros de jardín de infantes y nunca pasó nada hasta que nos fuimos de viaje a Nueva Zelanda y ahí, entre los kiwis, nació el amor".

Y Vicky sumó: “El viaje lo hicimos en 2009 y fue increíble. Aparte de juntar kiwis, hacíamos todos trabajos de campo: yo sacaba las hierbas malas de las sandías, recolectaba zucchinis, trabajé en una fábrica de empaquetamiento de kiwis, todos trabajos así". Juariu y Gustavo fueron como amigos a Nueva Zelanda y se enamoraron. Instagram Juariu.

"Vivimos seis meses en la casa de una familia maorí, que fueron como nuestros padres allá en Nueva Zelanda. Y con todo lo que ahorramos, nos fuimos a recorrer durante dos meses y medio todo el sudeste asiático. Fuimos a Tailandia, La India, Vietnam, Camboya y nos volvimos", cerró.