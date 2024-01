La increíble razón de Cinthia Fernández para rechazar 3 trabajos en este 2024

Ha transcurrido un tiempo considerable, que alimentó el deseo de los fanáticos por conocer los factores que inciden en esta prolongada ausencia de Cinthia Fernández de la televisión, de sus tradicionales aportes en diversos programas con su rol de panelista.

En octubre del año pasado surgió una complicación en la vida de la morocha, a raíz del levantamiento del ciclo de Fabián Domán de la pantalla de El Trece, merced a los bajos rendimientos en materia de rating. Ese cierre intempestivo posicionó a la bailarina en un estadío de incertidumbre.

Tras diversos rumores, Cinthia no se acopló a otros formatos, ni retornó a un espacio con historia como LAM. En definitiva, las hojas del calendario continuaron con su tránsito y ya se acumularon varios meses desde la última aparición de la mediática en un estudio.

Cinthia contó que está por inaugurar su local.

Las incógnita se multiplican en torno al futuro laboral de Fernández, al menos en lo estrictamente relacionado con los medios de comunicación. Por eso, los followers de la famosa aprovecharon el feedback que activó en su cuenta de Instagram y le extendieron diversas preguntas.

Un usuario procuró adentrarse en la vida profesional de Cinthia y le escribió: “¿Te propusieron trabajo para este 2024?”. Ese mensaje abrió las puertas a un dato desconocido, dado que la ex de Matías Defederico admitió las tratativas que protagonizó: “Sí, rechacé tres”.

Claro que restaba dilucidar los motivos que impulsaron a Fernández a no aceptar esas posibilidades de trabajo, una duda que resolvió la propia morocha al aseverar: “No me servía el dinero que ofrecían”. Evidentemente, las ofertas no la sedujeron a nivel económico.

Fernández admitió que rechazó tres ofertas de la TV.

En otra storie, Cinthia recordó que se encuentra abocada en la activación de un emprendimiento propio, que consta de la instalación de una sala de escape, un forma de entrenamiento para el que invirtió su capital con otros socios. Por eso frente a la pregunta de sus seguidores sobre si se tomará vacaciones, Fernñandez reveló: “Sí, me quiero ir a Nueva York, pero tengo la inauguración del local”.