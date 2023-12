El mensaje angustiante de Cinthia Fernández por sus hijas

Cinthia Fernández se caracteriza por su sinceridad en todo momento, tanto en lo bueno como en la malo. Su perfil de Instagram, donde la siguen más de 6 millones de usuarios, es un plataforma favorita para expresarse y mostrar su día día junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca.

En esta oportunidad, a Cinthia Fernández y a las pequeñas no les toca atravesar un buen fin de año y la mediática contó detalles de lo que sucedido.

Cinthia Fernández y sus hijas están pasando un momento complicado

Hace unos meses les tocó vivir la pérdida de su amada mascota, Tom, y como si fuera poco, hace unos días Cinthia Fernández sufrió un fuerte accidente durante sus vacaciones en un all incluive de Uruguay, donde viajó con sus hijas. En dicho complejo, entre las actividades que ofrece, se destacan los juegos acuáticos donde, al parecer, la modelo se lastimó el dedo gordo del pie.

Si bien pensó que se había quebrado, la bailarina y panelista precisó que no se trató de una lesión, aunque le recomendaron reposo por unos días: “No me quebré, pero me rompí la capsulita, que es lo que une un hueso con el otro. Me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar. Tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas", explicó.

Pero lo que sucede ahora es que nuevamente están sufriendo una pérdida: “Mientras todos hacen compilado de lo que dejó este 2023, nosotras estamos por estos pagos tristes”, comenzó diciendo Cinthia Fernández en una publicación de Instagram.

“Hoy se va Carmencita, para los que no saben quién es, es la persona que cuidó a mis hijas durante muchos años junto a mi mamá. Vino desde Ecuador con nosotros, dejó toda su familia, y hoy su familia la necesita. Acaba de ser abuela y su corazón se dividió en dos y tuvo que marchar a Ecuador”, continuó.

La triste noticia que empañó el fin de año de Cinthia Fernández y sus hijas

“¿La verdad? Ellos la necesitan, pero nosotros también. La extrañamos mucho cuando no está, nos acostumbramos en estas dos semanas a volver a encontrarla desayunando y haciendo de las nuestras otra vez. Pero hay que despedirse, y duele”, expresó.

“Fue una hermosa sorpresa de cumple de Fran, pero… hoy hay que despedirse. Y más allá de la tristeza, este momento está lleno de amor y quería compartirlo con ustedes. Pero en especial quería dedicárselo a ella y guardarlo como recuerdo”, agregó. “No es una despedida, siempre será un hasta pronto. Te amamos y extrañamos. Gracias. Que la vida nos vuelva a encontrar pronto. Buen viaje, Carmencita", cerró la modelo.