La expanelista de Pamela David que denunció que fue destratada en Desayuno Americano

A un mes de haber renunciado a Desayuno Americano (América TV), la actriz Luisa Albinoni disparó una contundente denuncia contra el magazine conducido por Pamela David, al asegurar que se sintió detratada. Además, la artista reveló los motivos que la llevaron a dar un paso al costado.

Inicialmente, Luisa Albinoni había confirmado desde sus redes sociales que su salida de Desayuno Americano tenía que ver con un ciclo cumplido y con una propuesta económica que no la satisfacía. De hecho, al hablar sobre la baja de la expanelista, Pamela David remarcó en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece): "No terminó arreglando, no hay plata".

El programa de Pamela David recibió un filoso dardo de Luisa Albinoni. Foto: Instagram @pamedavid.

Y ahora, para completar el panorama sobre renuncia al ciclo en cuestión, cuando le preguntaron a Albinoni en Siempre Primicias (Extra TV): "Por sí o por no, ¿te sentiste destratada en Desayuno Americano?", la actriz no dudó en responder: "Sí, destratada sí. Aunque tuve unos productores muy buenos, pero desde otros sectores sentí el destrato".

Luego, Luisa Albinoni agregó categórica sobre su partida del programa de Pamela David: "En ciencuenta años, es la primera vez que yo me voy de un programa y no hago temporada. Sentí que cumplí un ciclo. Al no poder hacer humor, o no tomarlo por otro lugar, se me hizo muy duro".

Finalmente, Albinoni remató contundente: "Si vos no me das algo para entusiasmarme, uno se va. Uno tiene dignidad. Uno considera que tiene algunos valores, por eso me fui antes, el 15 de diciembre. Yo ya en el año había dicho de irme tres veces, y no me dejaron. Al principio no me sentí, cómoda, cuando una es actriz las caras no las podés evitar".