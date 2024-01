Julieta Ortega revela que su hijo quiere seguir sus pasos en la actuación

En una reciente entrevista para el programa “Implacables” de Canal 9, Julieta Ortega reveló el deseo del hijo que tuvo con el cantante Iván Noble, Benito, de seguir sus pasos en la actuación. En la charla, la actriz también contó que reacción tuvo al enterarse que el joven de 18 años quería ser actor.

"La verdad es que no le dije: 'ponete a estudiar otra cosa'. Pero sí dije: 'ay, qué lástima'. Aunque tiene 18 años y no sé si esto es lo que siga realmente", expresó Julieta Ortega entre risas.

El hijo de Julieta Ortega e Iván Noble decidió incursionar en la actuación. Foto: Instagram/ Julieta Ortega

Al enterarse que su hijo Benito quería estudiar teatro, Julieta le dio un sabio consejo. "Él me dijo que quiere empezar a estudiar teatro, y a mí me pareció genial, pero tenés que estudiar sabiendo que esta profesión es muy intermitente. A veces tenés trabajo y a veces no. Deberías prepararte y también deberías tener varios planes B", dijo la actriz.

Así luce Benito, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

Hace unos meses, Julieta Ortega y Benito viajaron a Estados Unidos, y a través de sus redes sociales, la actriz compartió una foto dentro del avión donde se pudo apreciar como luce en la actualidad su único hijo.

Benito Noble ha crecido, y hasta su padre Iván está sorprendido con el paso del tiempo. Recientemente, el cantante compartió una imagen su hijo ya adolescente. "Hay un tipo que dice que es mi hijito", escribió el exlíder del grupo “Los Caballeros de la Quema”.

Benito, el único hijo de Julieta Ortega, se prepara para ingresar al mundo del espectáculo. Foto: Instagram/ Julieta Ortega

Asimismo, Iván Noble habló con Luis Novaresio sobre la paternidad. “Yo tardé mucho en querer ser padre. Fui papá a los 37. Y yo diría que, hasta los 35, no era una urgencia ni mucho menos. Pero, cuando quise, casi inmediatamente me di cuenta de que iba a ser como el rol de mi vida donde más me iba a romper el traste", confesó el músico.

Por su parte, Julieta Ortega se refirió a las cosas en común que comparten con Benito. “Benito es medio como yo, a él le gusta estar puertas adentro, entonces tendría que decirte que no le afectó mucho la pandemia, lo que no quiere decir que esto le haya pasado a todos los niños o adolescentes, hoy si dejás a un adolescente en su cuarto con la computadora, no le hablás demasiado y no lo levantás temprano está en el cielo”, expresó.

“Yo me alegré que volvieron las clases, obviamente, según él la pasó muy mal con la pandemia, creo que hubo edades a las que le pegaron peores lo del aislamiento, tal vez a los niños y a los adultos mayores, a los adolescentes que están todo el día con la computadora y con los teléfonos, no sé por qué no se encuentran con los amigos”, finalizó la actriz.