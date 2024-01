Ángel De Brito salió a bancar a Lali Espósito y apuntó contra Javier Milei

Este fin de semana Lali Espósito protagonizó un nuevo enfrentamiento en redes sociales con Javier Milei. Su primer cruce comenzó después de los resultados de las PASO, donde la cantante se manifestó "Qué peligro, qué triste", algo que le valió las críticas de los seguidores del libertario.

Pero en los últimos días, el enfrentamiento volvió a recrudecer luego que el actual mandatario contestó a las críticas del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que reclamó una deuda del Gobierno Nacional que le impide hacer frente a la crisis provincial. "Recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos... Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro", expresó Milei.

En este contexto, Lali hizo referencia a las acusaciones y las críticas recibidas en las redes sociales. "Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news", junto a una foto donde se la puede ver sentada en un escritorio haciendo el gesto de "fuck you" con sus dos manos.

En este contexto, Ángel De Brito se metió en la polémica y se puso de lado de la ex Casi Ángeles a través de una serie de tuits.

"Si el gobernador riojano gastó excesivamente en recitales, que lo denuncien judicialmente. Como a cualquier otro que despilfarre el dinero de los que pagamos impuestos (excesivos). No es culpa de los ciudadanos, ni de los que trabajan para el estado...", comenzó expresando.

Luego, el periodista agregó: "No quiero un presidente señalando ciudadanos, ni a Lali ni a cualquier otro".

"Ya lo vivimos con los nefastos anteriores. Pensar distinto y expresarlo es la base de la democracia. Quiero un gobierno que elimine la inflación y la seguridad", concluyó.