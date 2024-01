Los Carabajal le sueltan la mano a Peteco tras la polémica con Victoria Villarruel

Tras las declaraciones que Peteco Carabajal hizo sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel durante su llegada al Festival de Doma y Folklore de Jesús María el viernes por la noche, el grupo musical Los Carabajal emitió este lunes un comunicado donde se despegan del escándalo.

"El conjunto Los Carabajal, en el ámbito del respeto y el amor hacia nuestros familiares y nuestros seguidores, deja en claro que lo vertido en el escenario no representa el pensamiento promedio del grupo", expresaron en sus redes sociales.

"En momentos en que desarrollábamos nuestra actuación prevista, se produjo la llegada de la Vicepresidenta, de la cual no estábamos informados. Ante eso, una de las 3 propuestas unificadas en el escenario manifestó su disconformismo (SIC) por este hecho", agregaron.

"La organización del festival había contratado tres propuestas musicales de la familia Carabajal: el Conjunto Los Carabajal (compuesto por Kali, Walter, Musha, Blas), el Dúo Cuti y Roberto, y el solista Peteco acompañado por su hijo Homero", explicitaron.

Acto seguido, Los Carabajal dejaron en claro que nadie les había avisado que la vicepresidenta asistiría al festival y se quejaron de que su arribo: "Debió realizar de otro modo su arribo, teniendo en cuenta la investidura de quien ingresaba, y entendiendo al arte como una expresión de libertad".

Recordemos que todo eso ocurrió mientras se llevaba a cabo el show de Los Carabajal. Durante la transmisión del festival se escuchó al cantautor Peteco Carabajal decir dos veces "No se paren que no ha llegado nadie", mientras las cámaras mostraban a la referente de La Libertad Avanza saludando a la gente. "No ha llegado nadie", repitió el músico santiagueño.