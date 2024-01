El dato bomba sobre María del Mar Ramón, la novia de Jorge Rial: "No se banca a..."

En mayo de 2023, a raíz del episodio de salud que Jorge Rial sufrió en Bogotá, salió a la luz que el ex Intrusos estaba de novio con María del Mar Ramón. Así, luego de meses de mantener el bajo perfil, en las horas más dramáticas del periodista se supo que estaba en pareja.

Lo cierto es que era poco y nada lo que se sabía de María del Mar Ramón, una joven autora, feminista y colombiana, con un considerable nombre en la industria editorial y varios títulos en su haber. Pasados varios meses desde ese momento, las incógnitas siguen, dado el celo con el que María del Mar resguarda su privacidad.

Jorge Rial y María del Mar Ramón empezaron a salir en febrero de 2023.

Con el foco en fortalecer la pareja, Jorge Rial y María del Mar continuaron en la misma línea con la que arrancaron su relación: apareciendo juntos en contados eventos privados, dando alguna que otra nota circunstancial cuando los noteros los interceptaban y no mucho más.

Juntos, sonrientes, felices, plenos: así se los ve a Rial y Ramón. Tal es así que en los últimos meses se empezó a decir que estaban planeando una boda doble, en Colombia y Argentina. Y a pesar de que el conductor de Argenzuela lo negó de plano, la versión quedó instalada.

El ex Intrusos y su novia colombiana en una de las contadas notas que brindaron. Captura TV.

Y ahora, que la pareja está de vacaciones en Colombia, desde El Run Run del Espectáculo no sólo aseguraron que el casorio sigue en pie sino que hablaron con una colega colombiana que lanzó una picante revelación sobre la joven autora.

“Ellos están muy herméticos con respecto a la información, pero están muy entusiasmados, la pareja es aceptada aquí, más allá de que la novia no se lleva bien con la mamá, tiene allí sus tiranteces… ¡Las cosas hay que decirlas!”, contó una periodista a Fernando Piaggio y Lío Pecoraro.

María del Mar Ramón es una exitosa autora colombiana.

Sin embargo, la comunicadora colombiana aseguró que los roces familiares son de larga data y que la aparición de Jorge en el horizonte de María del Mar no fue la razón. Y dijo más: “Con respecto a las hijas de él, sinceramente, no sé qué piensan pero no importa, porque ya son personas adultas, son grandes”.

“Por otro lado, en internet dicen ‘billetera mata galán’, pero les cuento que ella ya tiene dinero y cuentan que también tiene un temperamento difícil. El comentario es ‘tal para cual’”, remató la periodista sobre lo que se dice en la tierra natal de María del Mar Ramón. En Colombia aseguran que la pareja Rial-Ramón es "tal para cual".

La boda doble que Jorge Rial estaría organizando con María del Mar Ramón.

Días atrás, desde el programa de Crónica TV volvieron a insistir con la versión de la boda de Rial y Ramón. A pesar de que el periodista había asegurado en septiembre de 2023 que no estaba en sus planes volver a pasar por el Registro Civil, defendieron su información.

“Ellos se van a casar. Y si nosotros estamos anunciando su boda, por algo es. ‘El Run Run no miente. El señor Rial va a tener dos casamientos, uno en tierras colombianas y otro acá. Recordemos que ya pasó dos veces por el altar, con Silvia D’Auro y con Romina Pereiro”, señalaron.