Él es el novio de la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, es conocida por mantener un bajo perfil, sin embargo, la joven de 20 años de edad utilizó sus redes sociales para presenta a su novio, quien es productor y manager de la cantante y actriz Ángela Torres, hija de Gloria Carrá.

A pesar de haberlo presentado recién ahora, Morena estaría, desde el 2021, de novia con Camilo Slavich, quien es un joven que se define en sus redes sociales como “representante de artistas”.

El novio de Monera Echarri es un joven representante de artistas. Foto: Instagram/ Morena Echarri

Así es que Camilo, además de representar a Ángela Torres, forma parte del sello discográfico “Fifty One Music”, que tiene entre sus filas a reconocidos artistas como Rusherking, Emanero, FMK y Estani, entre otros. Si bien Slavich utiliza sus redes sociales para mostrar su trabajo, también comparte imágenes junto a Morena, demostrando que, a pesar de sus edades, son una pareja consolidada.

¿Quién es Camilo Slavich?

En sus redes sociales, el novio de Morena Echarri, Camilo Slavich, se describe a sí mismo como un hombre de negocios del ambiente artístico. “Representante de artistas, productor de eventos. Con predisposición y alta capacidad para trabajo individual o en equipo, tolerable a la presión y siempre en la búsqueda de resultados sobre objetivos propuestos. Orientado a logros, con alto grado de responsabilidad y lealtad a la organización, siempre respetando las políticas y procedimientos establecidos por el proyecto”, detalla.

Morena Echarri y Camilo Slavich son novios desde 2021. Foto: Instagram/ Morena Echarri

A esto se dedica Morena Echarri

En una reciente entrevista para el programa “Implacables” de El Nueve, Nancy Dupláa contó a que se dedica su hija Morena Echarri, señalando que es algo que está muy alejado de la actuación y que está vinculado con la industria de la moda.

"Siempre le gustó coser. Se hace su propia ropa, ya desde muy chiquita le gusta. Cuando salió del secundario empezó a estudiar ciencias políticas. Fue, lo hizo, probó, pero no, a ella le gusta el arte", reveló la actriz.

"Ahí empezó a diseñar y ahora tiene una marca de ropa. Le está yendo muy bien. Vende por Instagram, se armó todo ella, tiene mucha capacidad de gestión. Fue un proceso", comentó orgullosa Nancy.

Asimismo, la actriz fue cuestionada sobre si hace publicidad a los productos que diseña su hija Morena, aunque señaló que nunca fue modelo de la marca. "No, es más, me dijo 'en tu Instagram no lo pongas porque son todas viejas'. ¡Casi la mato!", finalizó Nancy Dupláa entre risas.