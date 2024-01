La bronca de Marcelo Tinelli con Charlotte Caniggia tras irse del Baiando: "No se entiende que..."

Las vacaciones que se tomó Charlotte Caniggia rumbo a México, su posterior vuelta a la pista y la controversial baja del Bailando 2023 sigue generando nuevos episodios de conflicto. Es por eso que en las últimas horas Marcelo Tinelli disparó un fuerte dardo contra la actitud que tomó la mediática.

Cabe recordar que, luego de tantas vaivenes y polémicas generadas a su alrededor, Charlotte Caniggia fue eliminada del Bailando luego retirarse de la gala del martes 9 de enero. Un portazo que, si bien había ganado en el voto telefónico de la gente para que siga en el show, desde la producción del show no dejaron pasar por alto.

Es por eso que, en una de las más recientes emisiones del programa, Marcelo Tinelli tomó la posta para hacer un feroz descargo sobre la postura que tuvo la modelo luego de la fuerte pelea que tuvo en vivo contra Coty Romero.

"Charlotte tuvo oportunidad que fue única, porque en este certamen no solo juegan los que bailan bien. Después, la decisión es de la gente y el otro día se los decíamos a ella, que se fue muy enojada. Que estando acá, podría haberse metido entre los 12 mejores finalistas y eso es lo que no se entiende”, comenzó explicando.

“El certamen lo ha ganado gente que no ha bailado, por ejemplo, La Mole Moli. Entonces, por ahí, Charlotte no ha bailado bien o no había ensayado mucho, pero tuvo una oportunidad única”. siguió detallando el conductor del Bailando.

Luego, decepcionado con el accionar de Charlotte Caniggia, también remarcó el gran apoyo que tuvo por parte de la audiencia en estos meses. “Y digo una oportunidad única porque ganó con el 43 % de los votos de la gente ¡Y es una lástima!”.

Marcelo Tinelli y Charlotte Caniggia dieron previas fantásticas en el Bailando.

Esta renuncia ya no tendrá vuelta atrás, algo que el propio Marcelo Tinelli reflexionó: “Pero bueno ¡ya está! Es una decisión de ella que me da mucha pena. Muchas veces vos ganas o bailando bien o con decisión de la gente”.