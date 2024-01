El retoque estético que se hizo Alejandra Maglietti por el que la compararon con Luciana Salazar

Alejandra Maglietti se realizó un reciente y revelador retoque estético en su rostro que sorprendió a todos. A raíz de este nuevo tratamiento al que se sometió muchos la compararon con Luciana Salazar, situación que hizo estallar de furia a la panelista de Bendita.

A través de su cuenta de TikTok, Alejandra Maglietti compartió un clip en el que se la ve aplicándose inyecciones de ácido hialurónico en sus labios y rápidamente consiguió una gran cantidad de comentarios. Fue allí donde se desató la polémica.

Alejandra Maglietti fue criticada por hacerse un nuevo retoque estético.

¿Qué pasó? Resulta que, al tener los comentarios abiertos al público, varios usuarios le hicieron saber a la mediática que esta enorme cantidad de retoques que se ha hecho con los años la hacen parecer a Luciana Salazar, quien también parece ser una experta en diferentes tratamientos estéticos en su rostro.

Esta comparación parece haberle caído muy mal a la panelista, quien horas después habló con Ciudad y descargó su furia contra aquellos que la criticaron. Su visión es que varias personas exageraron con sus comentarios, así como también aclaró que no se tratan de cirugías sino de tratamientos menos invasivos.

“¡¿Con la cantidad de gente que tiene cuarenta operaciones en la cara me bardean a mí?! Me parece un poco exagerado que me comparen con Salazar... Sólo realcé mis labios y es el único lugar en el que tengo mínimo relleno”, comenzó explicando.

“No tengo ningún relleno en otro lado, ni tampoco cirugías con bisturí en la cara. No abuso de nada por eso me parece exagerado que me comparen con Luciana”, siguió. Luego agregó: “Mi nariz es la misma desde siempre, no me la hice cinco veces. Mis dientes son mis dientes, mis ojos y la forma de los ojos son los mismos de siempre”.

Alejandra Maglietti mostrando su último retoque estético.

Por último, Alejandra Maglietti dejó en claro que las críticas y comentarios no la afectan, más allá del desconcierto que pueda generarle esta ola de observaciones que recibe por su aspecto físico.

“Prefiero decir la verdad por qué es una forma de ser auténtica, antes de decir que no me hice nada y mentir a mansalva cómo hacen varias... Un mínimo relleno en los labios no te cambia la fisonomía completa del rostro. Solo es un detalle. Y en todo caso es mi cara y me gusta así, ¿qué problema hay?”, cerró la mediática.