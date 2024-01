Alex Caniggia insultó al Bailando por la polémica salida de su hermana Charlotte: "Sin ella son de cuarta y..."

La polémica salida de Charlotte Caniggia del Bailando 2023 dejó un daño colateral muy fuerte. La discusión con Coty Romero, su abandono abrupto de la pista y su posterior eliminación, fueron los detonantes. Ante ello, su hermano, Alex Caniggia, disparó contra todos sin vueltas.

A través de su cuenta de X, Alex Caniggia reaccionó ante la salida de su hermana y apuntó duramente contra los participantes y los productores del Bailando. Como ya se podía esperar, el mediático no escatimó sus palabras y fue con todo.

El descargo de Alex Caniggia por la salida de su hermana Charlotte del Bailando.

"A todos los barats del Bailando les digo algo de antemano. Se fue la sis y ahora sin glamour, sin rating y abierto el ano", comenzó disparando el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, remarcando el peso que tiene la salida de Charlotte Caniggia en el producto de América.

"Quedaron solo mamarrachos de cuarta y verlos sinceramente es insano", agregó, cargando contra las parejas que continúan en el certamen. "Gente desde ahora, solo les queda mirar Gran Hermano", sentenció, en alusión al reality de Telefe que lidera el prime time y desde siempre fue un verdadero dolor de cabeza para Marcelo Tinelli.

Charlotte Caniggia fue eliminada del Bailando luego retirarse de la gala del pasado martes. Si bien la gente le dio su apoyo a través del voto telefónico para que siga en el show, su desplante no pasó por alto y terminó dejando el programa.

En ese momento Marcelo Tinelli advirtió que si la mediática no volvía y se presentaba a la pista "iba a ser eliminada". Como nunca regresó, desde la producción no tuvieron otra alternativa que cumplir con el reglamento y dejarla afuera del certamen.

Alex Caniggia salió a defender a su hermana y defenestrar al Bailando.

“El certamen lo ha ganado gente que no ha bailado, por ejemplo, La Mole Moli. Entonces, por ahí, Charlotte no ha bailado bien o no había ensayado mucho, pero tuvo una oportunidad única. Y digo una oportunidad única porque ganó con el 43 % de los votos de la gente ¡Y es una lástima!”, reflexionó el conductor horas después.

La salida de Charlotte Caniggia representa un duro golpe para el programa. Sin dudas se perfilaba a ser una de las finalistas del Bailando, pero esta polémica le quitó la posibilidad de seguir y nadie terminó ganando en este episodio.