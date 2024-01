Quiénes quedaron en placa este miércoles en Gran Hermano 2023

Tras la salida de Isabel el pasado domingo, "la casa más famosa del mundo" se quedó con dieciocho participantes de los veintidós que ingresaron en diciembre del año pasado. Este miércoles, a los participantes de Gran Hermano 2023 les tocó nuevamente nominarse entre ellos y dar los motivos en el confesionario por el cual votaron a ciertas personas del reality.

Hay algunos jugadores que ya quedaron en placa directamente, y que no podrán ser salvados por el líder este jueves. Este es el caso de Zoe Bogach. La joven estrenó el teléfono rojo el lunes y en esa primera llamada quedó nominada. También Rosina tuvo que hacer la fulminante al haber atendido la llamada y dejó en placa a Lisandro.

Juliana y Martín no pudieron ser votados por sus compañeros. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Por otro lado, hay otros concursantes que corrieron suerte, como Juliana Scaglione, conocida como "Furia", que atendió el teléfono la segunda vez que sonó y se ganó la inmunidad, por lo cual no pudo ser nominada este miércoles.

Alán quedó en placa al haberse sacado el micrófono en el programa. La semana pasada, Nicolás fue sancionado por Big Brother por la misma razón.

Los nominados de esta semana. Créditos: Instagram Granhermanoar.

En la noche de este miércoles, Santiago del Moro dio a conocer los nombres de los nuevos participantes que quedaron en placa: Zoe Bogach; Lisandro Navarro; Alán Simone; Carla De Stefano; Catalina Gorostidi; Emmanuel Vich; y Agostina Spinelli.

Alguno de los siete nominados tendrá la posibilidad de no ir a la Gala de Eliminación del domingo y otro jugador, que no esté en placa, quedará nominado por decisión del líder de esta semana, que es Martín Ku. Al igual que "Furia", el participante no pudo ser votado y ya es la tercera vez que se convierte en el líder de la casa. Este jueves, se sabrá cómo quedó la placa definitiva.