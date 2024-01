Mirtha Legrand se sinceró sobre lo que no le gusta de Javier Milei y disparó tajantes críticas

Tras pasar unos días de vacaciones en Mar del Plata, Mirtha Legrand regresó a Buenos Aires y ya prepara su regreso a la televisión tendrá lugar el próximo 20 de enero. Siempre atenta a la actualidad nacional, la diva fue consultada sobre el primer mes de gobierno de Javier Milei, y fiel a su estilo, respondió de manera contundente.

Durante una distendida charla con el programa Diego a la Tarde (Radio Mitre), Mirtha Legrand compartió su opinión sobre Javier Milei, y no dudó en remarcar sobre el perfil del mandatario y su relación con Fátima Florez: "Como yo dije, son raros. Pero bueno, es distinto. Yo nunca vi un presidente que se bese en la boca en un teatro. Es raro, él lo provoca. No me gustó el beso".

Mirtha Legrand cuestionó el efusivo beso entre Javier Milei y Fátima Florez en un escenario teatral. Foto: Captura de video.

Luego, cuando le preguntaron a Mirtha Legrand si le genera expectativa con el gobierno de Javier Milei, la diva respondió filosa: "No sé qué decirte. Es distinto. Estos decretos que sacan tan de repente...".

Más allá de sus cuestionamientos a Milei, Legrand enfatizó: "Creo que algo va a cambiar. Por lo pronto todos lo cuidan mucho, vigilan mucho y espero que no roben. Por lo menos tener un gobierno donde nadie robe".

Dejando en claro que no está del todo convencida del alcance de la gestión de Javier Milei, Mirtha Legrand insistió: "Es distinto, es raro. Estamos todos esperando a ver los resultados y si son buenos. Pero él es muy terco, así que tiene que dar explicaciones con respecto a la economía”.