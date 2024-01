La sorpresiva renuncia de Charlotte Caniggia al Bailando 2023

El pasado marte 9 de enero se vivió un momento más que tenso en el “Bailando 2023” protagonizado por Charlotte Caniggia. Y es que horas antes de la emisión del reality show, el conductor del programa, Marcelo Tinelli dio a conocer que la mediática había tenido una gran pelea con Coti Romero, otra de las participantes de la competencia. Esto hizo que la hija del exjugador de la selección argentina de fútbol, Claudio Paul, abandonara la pista en plana transmisión en vivo, por lo que el presentador habló sobre su escandalosa renuncia.

“Es raro, estamos viendo a ver qué pasa. No solamente no atiende el teléfono, sino que además en la salida hubo un problema en la puerta, casi choca el portón. Raro todo lo que pasó, porque en un momento la vi que estaba muy divertida, después empezó a ponerse un poco más picante”, expresó asombrado Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli habló de la salida de Charlotte Caniggia del reality show. Foto: Internet

"En un momento la vi que estaba divertida y después vi que se empezó a poner un poco más picante, pensé que la venía sosteniendo. A mí no me gustan las malas palabras, así que trate de pedir que se controlen y desapareció, así que no sé, no sé qué va a pasar”, dijo el conductor.

"Me sorprendió la manera porque ella sabe manejar el juego, obvio que en un momento cuando Coti le puso un límite se enojó. Pero yo no vi que pasó, ellas estaban a mi espalda, pero que se haya ido así, sin atender el teléfono, sin hablar, y quizás ya se quiere ir", concluyó el también productor.

Charlotte Caniggia era una de las figuras más picantes del Bailando 2023. Foto: Instagram/ Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia renuncia al Bailado 2023

No caben dudas que Charlotte Caniggia era una de las figuras más explosivas del "Bailando 2023" de América TV, sin embargo, renunció sorpresivamente al programa luego de protagonizar un fuerte cruce con su compañera de show Coti Romero.

Lo curioso de la situación fue que, a pesar de que Chalotte Caniggia se haya salvado junto a su compañero de baile Jesús Vincent con el 43,3% de los votos del público, la hermana de Alex quedó descalificada por haber abandonado el programa en vivo.

Coti Romero y Charlotte Caniggia tuvieron un fuerte cruce en el Bailando 2023. Foto: Captura/ América TV

A todo esto, en ese momento Marcelo Tinelli confirmó la renuncia de la influencer leyendo un mensaje que le había enviado. "Muchísimas gracias por todo. Te pido disculpas por lo de hoy, me pasé. Me puse tan mal y no quería que me vean llorando y mal. Pido disculpas a Marcelo y Chato (Prada)", comenzó diciendo Charlotte.

Mira el video



"La verdad este año la pasé increíble, estoy súper agradecida con ustedes. Siempre la paso increíble allí. Gracias por darme esta oportunidad nuevamente. Si estoy como mala no poder estar bien con el baile. Me encantaría seguir, pero si no es el baile, es imposible. Muchísimas gracias por todo, pido disculpas", finalizó la hija de Mariana Nannis.