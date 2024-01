El famoso cantante internacional que defendió a Javier Milei y cargó contra la CGT

En una entrevista, el popular cantante Cristian Castro defendió a Javier Milei y cargó contra la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), por la determinación de plantear un paro general en repudio a las medidas del mandatario.

En diálogo con el periodista Javier Firpo de Clarín, Cristian Castro contó que actualmente vive en nuestro país, concretamente en el barrio porteño de Recoleta. "Yo amo Buenos Aires y Argentina toda es mi amor, el país que adopto para vivir en este momento de mi vida. Debo reconocer que ese hermoso caos argentino me ayuda a salir adelante. Yo lo conocía por mis giras, mis shows, estuve muchas veces, pero nunca antes tanto tiempo como el que llevo. El país es un volcán en erupción permanente y el ciudadano argentino me llama la atención por lo activo que es y por cómo exterioriza sus pasiones, no se guarda nada. No se relaja nunca, tiene un temperamento caliente, convulsionado. Nunca antes había escuchado tantas veces la palabra sindicato... como cinco, seis veces por día", explicó el hijo de Verónica Castro.

Cristian Castro empatizó con Javier Milei. Foto: Captura TV.

En su día a día en la Argentina, Cristian Castro asegura que se convirtió en un "un especialista en piquetes y dólar blue". Además, contó que le gusta mantenerse informado sobre la actualidad nacional, y compartió su apoyo al flamante presidente, Javier Milei.

"Lo que sí me impresiona es que a tan poco de asumir un mandatario, que por lo poco que vi tomó las riendas de un país en descenso, ya el grupo de sindicalistas, ¿cómo se llama? Ah, la CGT... ¿Cómo es que le quiere hacer un paro general? Me parece muy desmedida la reacción, pero no quiero pecar de entrometido", cuestionó Cristian Castro.

En los últimos días, Javier Milei ha asegurado que la reforma laboral que impulsa su gobierno saldrá adelante más allá de la resistencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina. Además, el presidente tiene a la CGT como uno de sus principales focos de oposición.

Pablo Moyano encabeza la convocatoria de la CGT para desplegar un paro de alto alcance el 24 de enero. Foto: NA.

Este miércoles, para dejar constancia de su resistencia a las medidas impulsadas por Milei, la CGT confirmó un paro con movilización que tendrá lugar el próximo 24 de enero, y que podría tener alcance nacional.