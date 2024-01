El dolor de Zaira Nara al hablar de su pelea con Paula Chaves

Desde que se peleó con Paula Chaves, con quien había tenido una gran amistad, Zaira Nara siempre se mostró reticente a hablar del tema. Sin embargo, ahora decidió romper el silencio y sorprendió al dejarse ver muy conmovida.



Sucede que la hermana de Wanda Nara está en pareja con el polista Facundo Pieres, quien había tenido una relación en el pasado con Paula Chaves. Esto hizo que la amistad se rompiera y al día de hoy pareciera no tener vuelta atrás.



En una charla con Intrusos, Zaira Nara esta vez no se escapó a la pregunta sobre su ex amiga. “¿Cómo está tu relación con Paula?”, le preguntó el cronista del programa que conduce Flor de la V en la pantalla de América.



“Hoy no hay relación. Me duele y es un tema muy delicado que lo mantengo en la intimidad”, contestó Zaira Nara, invadida por la emoción y, seguramente, también por la nostalgia por la gran relación que supieron tener.



“Ya hablé mucho de mi parte y ya no tengo nada más que agregar. No quiero hablar más de un tema que me duele mucho y hay cosas que para mí se guardan en la intimidad”, remarcó Zaira Nara.

Zaira Nara y Paula Chaves.



Asimismo, la hermana de Wanda Nara habló también de la circunstancia de disputarse con Paula Chaves el lugar de conductora de La Peña de Morfi, en Telefe, en reemplazo de Jésica Cirio.



“A mí me llamaron de Telefe y sé que si no la llamaron a Pau, ya la van a llamar. No para hacer La Peña de Morfi juntas, sino para que sea una o la otra”, comentó Zaira Nara. “Con la agenda que tengo me costaría tomar una responsabilidad así”, agregó.