Totalmente enfurecida, Sabrina Rojas dejó al descubierto a Luciano Castro en Intrusos: "Me vine re caliente"

Sabrina Rojas y Luciano Castro son noticia nuevamente y no, no se reconciliaron. En las últimas horas, la modelo compartió unas historias en su cuenta de Instagram (@Rojassasi) y muchos pensaron que estaban dirigidas hacia su expareja. La mendocina publicó un fragmento de la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 que interpreta Shakira en el minuto donde la cantante dice: "Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también". Además, subió una imagen del cumpleaños de su hijo Fausto, fruto de su amor con el actor, con la siguiente frase: "Y así, llenos de amor por gente que nos quiere, termina en Marla el cumple de mi niño feliz. Gracias amigos por estas siempre y llenarnos de lindos momentos en familia".

En Los Ángeles de la Mañana (LAM), Maite Peñoñori habló sobre cuál fue el problema entre ellos: "Lo que enojó un poco a Sabrina es que el lunes que es el día en que están los dos libres, Luciano pase toda la tarde y la noche con los chicos, pero él tenía un asado con amigos surfers, no lo canceló y decidió seguir adelante”.

El fragmento de la canción de Shakira y Bizarrap que compartió la actriz. Créditos: X @AngeldebritoOk.

La modelo festejó el cumpleaños de su hijo. Créditos: X @AngeldebritoOk.

Pero ahora Sabrina Rojas decidió hablar y estuvo presente en un móvil de Intrusos este miércoles, donde contó todo lo sucedido: "¿Qué pasó? Porque hiciste un posteo, algunos ya interpretaron que ese posteo lo hiciste porque el papá no apareció...", preguntó el cronista. Y Sabrina le respondió: "El papá apareció, nos fue a buscar al aeropuerto. Pero bueno, somos una mamá y un papá que tenemos distintas prioridades con respecto a cosas de nuestros hijos y a veces yo pretendo que sea de una manera que no es, pero no porque me impongan algo, sino porque considero que es una cuestión de amorosidad hacia los niños y bueno, él ya tenía preparado otra cosa".

Esto fue lo que dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro en Intrusos

Además, la actriz reveló porqué subió la historia del tema musical de Shakira y Bizarrap: "Me vine en el avión y tenía todo el tiempo esa frasecita y me pareció divertido ponerlo". "Pero se lo dedicaste a él...", dije el cronista. "Me vine re caliente y me venía ese coso así", le contestó Sabrina Rojas.

En ese momento, la modelo contó cómo es su relación con su expareja: "Tengo mucho diálogo con Luciano. Yo todo esto lo hablo con él, siempre. Pero nada, me sonaba eso (la canción) y digo 'a veces hay que alimentar el alma, la mente, nutritrla, también'".