Pampita explicó su polémica frase contra Nicole Neumann y Julieta Prandi

Si bien siempre se mantiene diplomática y con una sonrisa, Pampita cada tanto sorprende con alguna declaración maliciosa. Eso sucedió en estos días, cuando la modelo, distendida y entre amigos, soltó la lengua en un streaming y mandó a Nicole Neumann y Julieta Prandi a “ahogarse” juntas.

El polémico comentario de Pampita se dio cuando Juariu le dio a elegir entre salvar a una u otra colega en un hipotético escenario de naufragio. Muerta de risa, Pampa lanzó: “¡Que se ahoguen las dos! Es para no elegir, eh. No es de mala. Se agarran una con la otra y flotan…”.

Lo cierto es que la frase de la morocha no pasó desapercibida, teniendo en cuenta la histórica rivalidad con Nicole Neumann y Julieta Prandi en sus primeros años en las pasarelas. Conflictos entre colegas que parecía que habían quedado superados con los años. Pero no...

Tras las repercusiones, desde Intrusos fueron a consultarle a Pampa que, antes que nada, asumió que no era de “soltar”. “No largo el pasado, no largo nada, sé muy bien cómo se han comportado todas las personas a mi alrededor, soy muy detallista”, arrancó la jurado del Bailando.

La rivalidad entre Pampita, Nicole y Julieta Prandi se remonta a los años de los desfiles de Roberto Giordano.

A la hora de calificar a su gente, la modelo aseguró que, para ser parte de su círculo de confianza, hay ciertas condiciones a cumplir: “Para los afectos elijo gente que ha tenido mucha calidad de persona conmigo y ellos se ganan mi corazón para siempre”.

“¿Y los que se portaron mal?”, quiso saber el cronista, y ella reconoció, sin vueltas: “Sé muy bien quién fue quién, qué me hicieron”. Y con el pie ideal para avanzar, el notero disparó: “A dos colegas tuyas las mandaste a flotar…”.

Pampita justificó sus picantes dichos sobre sus colegas

“¡Fue un chiste, una humorada! Está todo resuelto”, aseguró Pampita, entre risas pero demostrando cierta incomodidad. Y agregó: “Además, no fue una contestación como para que haya problema con ninguna, para no elegir. Dije que floten, para que no se ahoguen, la respuesta fue para no elegir entre una y otra”.

Captura TV.

“Tengo la mejor con las dos”, señaló, y para dar por cerrado el tema, agregó: "Nos seguimos en Instagram, hemos compartido trabajos, entrevistas y más cosas. Dije que floten entre ellas para zafar si tenía que elegir entre u otra”.