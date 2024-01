La exitosa figura de canal América que destruyó a Karina Mazzocco con una dura sentencia

En las últimas semanas, se desataron múltiples versiones sobre la discontinuidad del programa de Karina Mazzocco, A la Tarde, en la pantalla de canal América. Y ahora, Ángel de Brito, conductor estrella de dicha señal, destruyó a su colega con una dura sentencia.

Hace un par de meses, el líder de LAM (América) hizo un posteo en las redes sociales en el que anunció que Intrusos y DDM cubrirían toda la tarde de la programación de canal América durante el mes de enero, dando a entrever que A la Tarde podría quedar fuera de la pantalla.

El posteo de Ángel de Brito en el que anunció la discontinuidad del programa de Karina Mazzocco. Foto: X @AngeldebritoOk.

Ante tal información, Karina Mazzocco respondió contundente en diálogo con el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad): "Tengo todo lo que pedí, a los 54 años, trabajo en la televisión, en un programa propio, en vivo, con agenda… Esto es así y lo amo, incluso con sus contraprestaciones, que significa que a veces te tengas que bancar que te pongan un tuit donde tiran al azar que te bajan el pulgar o generan situaciones de incertidumbre diciendo que te vas, te echan, te levantan el programa, pero acá estoy, no solo no nos levantaron, sino que estamos en enero, saliendo en vivo y con un programa de dos horas y media".

Además, Mazzocco refutó a De Brito en dicha ocasión agregando: "La vida me enseñó que no hay que esperar el reconocimiento desde afuera, así que acá estamos, con la mejor producción de América y seguimos en enero, paramos en febrero y volvemos en marzo con todo después de Mariana Fabbiani”.

Tras el señalamiento de la líder de A la Tarde, Ángel de Brito no se quedó callado y disparó: "Karina Mazzocco debiera enojarse con América, que interrumpe su programa en febrero. (vuelve en marzo)".

El duro revés de Ángel de Brito coontra Karina Mazzocco. Foto: X @AngeldebritoOk.

Finalmente, el exitoso conductor de canal América sentenció contra Karina Mazzocco: "Pero como desconoce lo que es manejar información, la desestabiliza una noticia. #LAM".