El video de Tomás Holder salvándole la vida a una chica que se desvaneció en Punta del Este

Este miércoles, Tomás Holder se convirtió en tendencia en las redes sociales por un video que compartió el exintegante de Gran Hermano (Telefe), donde se puede ver cómo logró salvarle la vida a una chica que se desvaneció en Punta del Este.

Según lo que se aprecia en las imágenes, el mediático le practicó maniobras de RCP a la joven en cuestión durante unos minutos. "Yo estaba hablando con mis amigos y de la nada escucho como un impacto re fuerte en el piso y nos re asustamos. Nos dimos vuelta y vimos a una chica desmayada. No supe cómo reaccionar, veo que la gente se empieza a acercar pero nadie hacía nada y la chica estaba como inconsciente", contó Tomás Holder en diálogo con Desayuno Americano (América).

Luego, el joven que ha cimentado su fama en las redes sociales explicó: "Fui a un colegio de deportes, me habían dado cursos de RCP y cómo reanimar a alguien, pero soy sincero... no lo sé hacer muy bien. Hice lo que pude. Después le hice un poco de respiración boca a boca y por suerte pudo reaccionar. Te ponés nervioso porque decis 'tengo esta vida en mis manos y uno se siente culpable si pasa algo. Lo primero que se me ocurrió es ayudar, por suerte la chica está bien. Supuestamente le bajó la presión y se desvaneció. Nos asustamos y en un momento no respiraba".

Por otro lado, la mamá de Tomás Holder también contó en el mismo programa que le enseñó a su hijo qué hacer ante una situación en que la vida de una persona requiere auxilio.

En tanto que el ex Gran Hermano, reflexionó desde sus redes sociales junto a las imágenes del tenso momento: “Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre todos... Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios por dejarme ayudar”.