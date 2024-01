El tremendo palito al aire de Carmen Barbieri tras conocer a la novia de Fede Bal

Finalmente y luego de varios meses, Carmen Barbieri conoció a Flor Díaz, la nueva novia de Fede Bal, que decidió volver a apostar por el amor luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey.



Hay que recordar que el nuevo amor del actor es bailarina y vive en México, por lo que las posibilidades de encontrarse entre todos no eran demasiadas. Sin embargo, ese encuentro se dio y dejó buenas sensaciones.



En Mañanísima, su programa de Canal 13, Carmen Barbieri contó los detalles de su reunión familiar en la que también participó Flor Díaz, contó qué le pareció y sorprendió con un tremendo palito al aire.



“Es muy cálida. Me llamó después. Me dijo: ‘Qué lindo que viniste, qué contesta que estoy, yo no iba a ir’. Yo no iba a ir. Todos decían que yo no la quería conocer, pero yo no les quería quitar tiempo a ellos y meterme ahí por un día y medio que se van a ver”, comentó Carmen Barbieri.



“Fue como una sorpresa para mí porque estaba toda la familia”, agregó luego la conductora de Canal 13. “Es encantadora y él está bien, está muy tranquilo”, enfatizó la capocómica, que se mostró entusiasmada por este momento de Fede Bal.

Carmen Barbieri conoció a Flor Díaz, la nueva novia de Fede Bal.



Por otra parte, Carmen Barbieri sorprendió al arrojarle un inesperado palito a su propio hijo, al hacer referencia a sus anteriores relaciones amorosas, que no terminaron del todo bien por sus reiteradas infidelidades.



“Empieza una relación y espero que dure. Que nadie salga lastimado. Él cambió bastante. La visa es así. Pasa una relación y si no va una relación, no va”, expresó Carmen Barbieri sobre los fracasos de Fede Bal en sus noviazgos.