Valeria Lynch reveló la insólita forma en la que surgió su nombre artístico

En una distendida entrevista, Valeria Lynch reveló algo que prácticamente nadie sabía: la insólita historia de cómo surgió su nombre artístico, con el que se la conoce en toda su carrera musical.



María Cristina Lancellotti, como es su nombre original, estuvo de visita en el programa Nadie dice Nada, de Nico Occhiato, en Luzu TV. “¿Por qué Valeria Lynch?”, le preguntaron a la reconocida artista.



“Uh, qué buena pregunta. Yo veía una novela que se llamaba ‘Los Hermanos’, donde la actriz Dora Baret hacía el personaje principal, que se llamaba Valeria”, respondió Valeria Lynch, en primera instancia.



“Yo tenía 14 años. La veía y decía: ‘Yo quiero cantar y llamarme como ella’. Entonces, me puse Valeria”, agregó la cantante, en referencia a la actriz de 83 años, de extensa trayectoria en cine y televisión.



No obstante, la parte más increíble de la historia llegó con la revelación sobre su apellido artístico. En ese marco, relató: “Yo empezaba a cantar, empezaba a estudiar. Iba a academias de canto. Entonces, me preguntaban cómo me llamaba. ‘Valeria’. A los 18 años empecé a cantar en televisión”.

“Empecé en un programa en Canal 9, donde había un producto del programa ‘Sábados de la Bondad’, que se llamaba Jorge Torres. ‘Nena, ¿cómo te llamás?’. Y yo le dije: ‘Valeria’. Me pregunta: ‘¿Valeria qué…?’. Le digo: ‘Lancellotti’. Me dice: ‘Noooo, muy largo ese nombre, a ver, vení’”, añadió Valeria Lynch.



“Había guías de teléfono. Agarró y me dijo: ‘¡Lynch! ¿Te gusta?’. Y yo lo que quería era cantar. No me importaba nada. ‘Sí, dale’. Y así quedó Valeria Lynch. Todos me llaman Val”, concluyó la reconocida artista, en Nadie dice Nada.