Los durísimos mensajes de las amigas de Silvina Luna contra Paula Varela y Socios del Espectáculo

Pasó apenas una semana del fallecimiento de Silvina Luna y el dolor en sus seres queridos permanece a flor de piel. En ese marco, Analía, una de las más íntimas de la actriz y modelo rosarina, hizo un fuerte descargo contra Paula Varela y Socios del Espectáculo.



La cuenta de Twitter de LAM compartió una historia de Instagram de Analía y un mensaje de otra de las amigas de Silvina Luna, muy enojadas ambas con la forma en la que tratan el tema en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Canal 13.

Durísimo posteo de una de las amigas de Silvina Luna.



“Una vergüenza Socios del Espectáculo y Paula Varela. Salir a dar una nota, hablando de mis viejas, de mi amistad con Sil. No tengo que demostrarle nada a nadie. Es una falta de respeto que hagan lo que hicieron. No se puede creer que sean tan soretes”, expresó Analía en una historia de Instagram.



Por su parte, otra de las amigas, de la que no trascendió el nombre pero que forma parte del mismo grupo, sostuvo la postura de no volver a hablar del tema, remarcando que sólo quieren exigir justicia por Silvina Luna y cuestionando la actitud de Socios del Espectáculo.



“Perdón, pero no queremos hablar más del tema, Miriam, te pido disculpas. Simplemente decirte que ni Analía, ni yo, ninguna de las chicas compartimos lo que se dijo en esa nota que fue totalmente falso”, enfatizó en el mensaje de WhatsApp.

El durísimo mensaje de una de las amigas de Silvina Luna.



“Es lamentable tener que aclarar este tipo de cosas cuando tenemos a nuestra amiga muerta y al culpable libre aún. Ni Paula Varela, ni Rodrigo Lussich, ni Mariana Brey nos conocen y tampoco al círculo íntimo como para opinar de la forma que lo hicieron”, agregó.



“Sólo queremos que no dejen de pedir justicia por Silvina. Gracias”, finalizó la amiga de Silvina Luna, en lo que pareciera ser una conversación de WhatsApp con alguien de la producción de LAM, el programa de Ángel de Brito.