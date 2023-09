La tía de Charlotte Caniggia reveló polémicos detalles de la interna familiar

El pasado miércoles 6 de septiembre, Charlotte Caniggia pisó la nueva pista del Bailando junto al bailarín Jesús Vinent. Luego de su performance, la hija de Claudio Paul Caniggia se sinceró sobre la actual situación que atraviesa junto a su familia.

"Todo anda muy mal en la familia", comenzó diciendo la modelo. Luego, a partir de una pregunta de Ángel de Brito, Charlotte Caniggia se explayó: "Mis papás se separaron y bueno, no se acercan a los hijos, es ese el problema. No es que no me dan bola, están como en su mambo, yo que se. Debe ser duro separarse después de tantos años".

"Bueno, pero los hijos no tienen nada que ver", comentó el jurado del programa. "Y, creo que sí. Yo igual estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Estoy tratando con mi hermano. Mis viejos no me llaman ni escriben nunca. Me gustaría que me escriban, 'hola hija, estoy orgulloso de vos'", explicó la mediática.

La modelo reveló que sus padres no le hablan y que anhela que lo hagan. Créditos: captura de pantalla LAM.

A raíz de esta situación, un móvil de LAM se acercó a la tía de Charlotte Caniggia, que es una antigua amiga de la familia, y habló de la interna familiar. La allegada a la influencer contó que la está apoyando en este díficil momento y que es "como su familia".

"La mando a ensayar, porque cuando dice 'no tengo ganas' le digo 'la vida hay que ganarsela nena, vamos'. Este año está mucho más entuasiasta, pero cuando dice que no tiene ganas le digo 'dejate de joder, Charlotte, ya tenés 30 años, la vida hay que ganarsela, anda y laburá", comentó la señora.

La mujer se ha distanciado de Mariana Nannis. Créditos: captura de pantalla LAM.

Asimismo, dejó en claro que ha decidido cortar el vínculo con Mariana Nannis: "Con la mamá (Mariana Nannis) ya no estoy hablando, porque yo no me quise meter con el tema del divorcio. No tomé partido por nadie".

"¿Cómo piensa que va a terminar esa relación que parece estar rota, de el hermano de Charlotte con la madre que le sacó el departamento cuando su mujer estaba por parir?", preguntó Santiago Sposato, movilero de LAM. "Es díficil. Hay un maestro espiritual que dice 'la única pena que me queda es que la gente pueda ser feliz y no lo es', porque hay gente, por no nombrar, que tiene todo para ser feliz y no puede, algo pasa", respondió la tía de Charlotte Caniggia.

La mujer contó que la modelo "es muy espiritual" y luego dio su opinión sobre Mariana Nannis: "A Mariana nada le viene bien, se pelea con todo el mundo, teniendo estos chicos tan divinos".