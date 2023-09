Juana Molina: "Las cosas pasan cuando entro en el mundo puro y abstracto de la música"

Juana Molina, artista multifacética, va a estar presentándose el 9 de septiembre en Cultural Aurora (Ozamis Sur 75, Maipú) en el marco de una extensa gira nacional. La cantante y guitarrista presentará un show renovado donde repasará gran parte de su extensa discografía acompañada por Diego López de Arcaute en batería y percusión.

La artista dialogó con MDZ Radio y expresó que tiene muchas ganas de volver a Mendoza. "Voy a dúo con Diego López y venimos rompiéndola en la escena por el mundo. Vamos a a tocar las canciones que siempre van variando un poco porque algunas van tomando otros rumbos. Me gusta mucho tocar en vivo y siempre toco las canciones que tengo ganas de tocar porque siento que si toco algo que ya no lo siento como vivo, a todas los demás me va a pasar lo mismo. Entonces me pongo a mi misma como parámetro para saber que tocar".

Respecto a la puesta en escena de sus shows, dijo: "Hay más improvisación cuando hago el show sola, porque bueno, porque ahí hago cualquier cosa, empiezo el tema y nunca se sabe dónde voy a terminar. En dúo improviso lo más que puedo, pero siempre medio conservando un poco la estructura. Esto es, en parte, porque todavía no me lancé del todo a la improvisación con Diego, pero de todos modos nunca están muy estructurado los temas, vamos amoldando todas las partes".

"Quiero confesar que, cuando me adentro demasiado en la música, me olvido de las canciones. Es como un trance, me olvido de lo que estaba haciendo. Realmente es increíble porque la gente empieza a entrar en ese trance conmigo y estamos todos en la misma sintonía. Lo lindo es que son siempre shows muy únicos, porque son cosas que aparecen en el momento", reconoció.

Por último, afirmó que "el objetivo es hacer un disco, hace mucho lo estoy posponiendo y necesito hacerlo. Las cosas pasan cuando entro en el mundo puro y abstracto de la música".

