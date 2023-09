Agustín Aristarán: "Mi vida es una película y siento que todo es una gran anécdota"

Agustín Aristarán es quizás uno de los artistas más destacados de la actualidad en el país. Es que el actor y mago tiene abiertos distintos frentes y en todos el éxito es su hilo conductor: protagoniza una obra de teatro, sale de gira con su unipersonal, es la voz de uno de los personajes de la nueva serie de Disney y estrenará un documental de sus presentaciones en Europa.

Soy Rada, tal su nombre artístico, comenzó su vida en el mundo del arte en Bahía Blanca en donde hacía shows callejeros. En septiembre del 2022 se repitió la misma situación, con la diferencia que la calle era una de Inglaterra. Agustín se fue de gira con su último espectáculo y todo quedó registrado en la cámara de Gonzalo Llamas Sebesta.

El camarógrafo, también director y sobretodo mejor amigo de Agustín, fue el encargado de este documental que estrenará el jueves 14 de septiembre a través de Flow. "Una película de gira" cuenta y revive el recorrido de Rada por 12 ciudades de Inglaterra, Portugal y España.

Rada dialogó mano mano con MDZ en la presentación de "Una película de gira".

El bahiense, novio de la actriz Fernanda Metilli y padre de Bianca, tiene una vida atravesada por el arte en sus distintas facetas. Interpreta el personaje de Tronchatoro en la exitosa obra Matilda, es la voz de Chueco en la reconocida serie de Disney y sale nuevamente de gira con su último espectáculo a varias ciudades europeas.

En la avant premiere del estreno de "Una película de gira", MDZ dialogó mano a mano con Rada en donde habló de todas estas ventanas de su vida artística y cómo en pocos años pasó de actuar en la calle a colgar el cartel de sold out en Europa.

Agustín Aristarán sale de gira con su espectáculo por Europa.

- ¿Cómo nació la idea de esta película?

- Es un documental y la excusa es mi gira por Europa, pero no deja de ser un documental sobre una amistad o sobre la amistad. Porque con el director, con Gonzalo, somos muy amigos. Él me propuso venir a filmar esta primera gira que yo hacía por Europa. Él me lo propuso a mí, yo le dije que no. Insistió y le dije que no de nuevo, pero me convenció. No hay nada actuado, lo que viste fue real. Aparte llega un momento que no podés caretearla porque somos muy amigos. Cuando un chabón está durante un mes filmándote todo el tiempo, en un momento ya está, te olvidas.

- La parte en que hablás con tu hija Bianca y te emocionás, medio que te quebrás... ¿Por qué te pasó? ¿Porque realmente la extrañabas o porque estabas cumpliendo tu sueño y no estás con tu hija?

- No, no, porque la extraño mucho. Yo estoy mucho tiempo con mi hija y también sé que me queda poco tiempo de esta relación porque ya tiene casi 18 años y va a tener otras cosas. Además yo nunca me había ido tanto tiempo de mi casa. Viajo mucho, voy y vengo, tengo una vida muy al palo, pero yo estoy siempre con mi hija, con mi novia, con mi perro, con mi familia.

Rada es la voz en off de Chueco, la serie de Disney protagonizada por Darío Barassi.

- Ahora en unos días (el 15 de septiembre) cumplís 40 años... y en la película festejas tus 39.

- ¡Qué loco eso! De hecho, cumplo 40 estando de gira de vuelta en Europa. Siento que vivo una peli, mi vida es una película y esto es parte de una gran anécdota que mañana voy a contar.

Mi balance es que sin duda me siento más grande, pero sigo sintiendo que tengo 20 y pico. El cuerpo a veces me dice, che, no tenés 20 y pico. Pero me siento en un gran momento. En un momento también de cambio

- ¿Sos consciente de lo que has crecido en poco tiempo?

Soy consciente que me pasan cosas muy zarpadas, que las busco, que las laburo y que tengo un gran equipo con el cual las gestionamos, pero no me pongo a pensar, "wow, qué maravilla todo lo que he hecho". Están pasando cosas, van sucediendo y las disfruto mucho, las agradezco mucho, pero también yo estoy pensando en lo que va a venir y me da mucho orgullo y me encanta. Pero yo te lo juro, y esto no es una postura de nada, siento que estoy empezando, como que ni arrancó todo. Es la misma sensación que tengo que cuando me vine a Buenos Aires a copar el mundo de los eventos.

- Cuando estuviste en esa esquina tocando la canción, creo que era en Londres, que recordaste a Bahía Blanca... ¿Te llevó un poquito a tus inicios?

- Sí, recontra, de estar tocando en la calle o haciendo un espectáculo de humor en la calle y pasando la gorra. Sentí que no pasó tiempo, que fue hace muy poquito. Agustín interpreta a Tronchatoro en la obra Matilda que reestrena el 12 de enero en el Gran Rex de Buenos Aires.

- ¿Cómo fue participar de Matilda?

- Increíble. A todos nos sorprendió mucho, inclusive hasta los que fuimos parte y la gestamos. Me enteré que iba a hacer de Tronchatoro estando en Madrid en esa gira del año pasado y fui a verla. En ese momento que Gonzalo me dice "no quiero que te vayas" y yo digo "me tengo que ir a Madrid por laburo" estaba yendo a ver Matilda. Mi carrera un poco está virando para ese rol de actor por las últimas cosas que vienen pasando como El Reino, Chueco, Matilda y un par de cosas más.

- ¿Sentís esa cercanía que te dan las redes con la gente?

- No me hago ni cargo, me encanta. Es como que alguien me saluda en la calle y pienso "¡Uy, gracias! ¡Qué lindo, hermoso!", pero nada más, siento que cuando me saludan a mí, también saludan al siguiente que pasa atrás mío. No me quiero hacer cargo, es un bajón. Yo te lo juro que vivo igual que siempre, no he cambiado. Sé que te saludan en el peaje o cuando salís a comer es lindo, pero no me ha cambiado.

- Y esa vidriera gigante, por así decirlo, que subís algo y lo ven un millón de personas, ¿te pasa de autocensurarte?

- Lo que pasa es que ya tengo la gimnasia suficiente como para ni siquiera grabar lo que no quiero subir. Yo no subo nada de mi vida personal, lo que la gente ve es algo que todos los que estamos involucrados sabemos que va a grabarse. Yo no filmo nada, ni muestro nada, que ninguno de los que estén ahí esté de acuerdo. Eso lo entendí, porque, insisto, mi vida no es un reality.

Cuando yo me pongo una máscara de dinosaurio y molesto a mi hija haciendo ejercicio de matemáticas, Bianca sabe muy bien que yo la voy a molestar, y Bianca sabe muy bien cómo va a reaccionar y sabe bien que hay una cámara supuestamente escondida. Está guionado porque si yo la hago partícipe a Bianca sin que ella lo sepa, o a cualquier persona, no estamos jugando sino que yo le estoy haciendo una cámara oculta

Rada comenzó haciendo shows callejeros en las calles de Bahía Blanca. Ahora se va de gira por Europa.

- Te vas de nuevo para Europa, pero ahora con un espectáculo nuevo...

- Me voy con un espectáculo nuevo, diferente al anterior que llevé a Europa, que acá no se vio todavía. De hecho, lo voy a estrenar probablemente en marzo del año que viene. Es un show que tiene mucha magia y música en vivo.

- ¿Y en el verano Matilda?

- En el verano Matilda, del 12 de enero al 12 de febrero, estaremos haciendo las últimas cuarenta y tantas funciones de la historia de Matilda Argentina.