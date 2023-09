Por qué Marcelo Tinelli decidió levantar la emisión del Bailando de este jueves

El partido de la Selección argentina de este jueves modificó la grilla de algunos canales, que optaron por preservar a sus programas más populares, para así evitar un bajón de rating ante la primera fecha de las Eliminatorias pra el Mundial de 2026. Tal es el caso del Bailando, que fue levantado este jueves por decisión de Marcelo Tinelli.

La TV Pública seguramente capitalizará el rating de este jueves con la emisión del partido de Argentina ante Ecuador, mientras Tinelli optó como director de contenidos de canal América por bajar la emisión del Bailando para no confrontar contra el partido que seguirá todo el país.

Por el momento, el ciclo de Tinelli está logrando muy buenos resultados en el rating, y es lógico cuidar al Bailando de un rival tan imbatible como la Selección argentina. La grilla de la noche de América quedó entonces armada por LAM a las 20, Noche al Dente a las 22 y Polémica en el bar a las 23:15.

Marcelo Tinelli optó por levantar la emisión del Bailando de este jueves. Foto: Cortesía América.

Pero Marcelo Tinelli no fue el único en bajar por un día a su programa, sino que desde Telefe también decidieron hacer lo mismo con su producto estrella, Got Talent. En el caso del certamen que lidera Lizy Tagliani, en esta ocasión saldrá al aire este viernes, día en que habitualmente no se emite.

Telefe decidió no emitir Got Talent este jueves para no confrontar contra el partido de la Selección argentina. Foto: Captura TV.

De esta manera, tras Telefe Noticias, el canal líder en audiencia optó por programar una edición extendida de la telenovela turca Traicionada hasta la medianoche.

El único canal que decidió no mover sus fichas fue El Trece, que este jueves programó Los 8 escalones de los tres millones a las 21:30 y ATAV 2 a las 23:15.