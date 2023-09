La tristeza de Mónica Farro cuando le recuerdan su defensa a Anibal Lotocki

Tras el fallecimiento de Silvina Luna, la sociedad apunta sus cañones contra Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a la modelo y actriz rosarina, produciéndole daños irreversibles en la salud. Una protagonista sorpresiva en estos días fue Mónica Farro.



Sucede que, cuando Silvina Luna ya estaba internada y la preocupación por su salud comenzaba escalar, la vedette uruguaya había defendido, sorpresivamente, al doctor Aníbal Lotocki.

“Yo me operé con Aníbal Lotocki. No puedo hablar mal porque mi experiencia personal es buena. Lo que haya pasado con otras personas es horrible, pero para eso está la Justicia. Yo no soy quién para juzgar”, había dicho en un diálogo con Intrusos.



Incluso, Mónica Farro había llegado a decir que estaba feliz con las operaciones que se había realizado y que siempre existían “dos lados de la verdad”, en medio de las fuertes acusaciones que caían sobre el médico cirujano.



Más tarde, con el triste final de Silvina Luna, Mónica Farro modificó su postura de manera radical. “Todo esto me hace muy mal. No sé que puede llegar a pasar”, expresó en los últimos días.

Ahora, en una nueva nota con Intrusos, Mónica Farro volvió a referirse a la polémica alrededor del doctor Aníbal Lotocki, a su responsabilidad en la muerte de Silvina Luna y a los cuestionamientos que cayeron sobre ella tras sus declaraciones defendiéndolo.



“La mitad de la Argentina me desea la muerte (por lo que dije)”, comentó Mónica Farro. “Sólo hablé de lo que me pasó a mí. Nunca dije que Lotocki era el mejor cirujano del mundo”, concluyó la vedette uruguaya.