La película sueca de suspenso de Netflix que destronó al film de Adam Sandler

¡No estás invitada a mi bat mitzvah! (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, título original), ha sido uno de los films más comentados en estos últimos días por la divertida historia que presenta y por la participación de Sadie Sandler y Sunny Sandler, ambas hijas del reconocido actor Adam Sandler, en el largometraje que está disponible en Netflix.

Pero ahora la película que se lleva toda la atención en la plataforma de streaming es Un día y medio (En dag och en halv, título original), una producción sueca de suspenso que no te va a dejar mover del sillón al estar inspirada en hechos reales. El film fue estrenado el viernes 1 de septiembre y tiene una duración de más de una hora y media y se ubica en el primer puesto de las 10 películas más populares en Netflix.

Fares Fares: director, guionista y actor de la película. Créditos: Twitter @TvdiziX.

El audiovisual cuenta la historia de un hombre que, tras perder la custodia de su hija, decide secuestrar a su exmujer a punta de pistola y emprender una misión desesperada.

Mirá el tráiler de Un día y medio

Este largometraje fue dirigido por Fares Fares, que, incluso, realizó el guion junto a Peter Smirnakos y aparece en la película como "Lukas". Alexej Manvelov; Alma Pöysti; Stina Ekblad; Bengt C.W. Carlsson; Johni Tadi; Annica Liljeblad; Linda Hellström; Annika Hallin; Lisa Forslund; Lukas Orwin; y Eric Holmström, participan en la trama.

La película ha obtenido una crítica muy positiva. Varias personas ha destacado que es una historia que "nunca aburre", que es "deslumbrante" y que "existe un buen manejo de la intriga".