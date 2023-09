La nueva vida de Ivo Cutzarida como coach de personas con adicciones

Diez años atrás, Ivo Cutzarida se desligó de su etiqueta de galán de telenovelas y llamó la atención pública por su vehemente reclamo contra la inseguridad. “Corta la bocha”, fue la frase que acuñó y con la que llegó a ser candidato político.

La carrera política no prosperó, el tiempo pasó y su preocupación por ir al germen del problema lo llevó a adentrarse en las cárceles. Fue en ese viaje a los márgenes donde Ivo Cutzarida encontró su nueva vocación: la de counselor y coach. Hoy, Ivo combina su faceta actoral con un trabajo que lo completa, ayudando a personas a salir adelante de las adicciones en un centro asistencial.

Este año, Ivo volvió a la TV, a cocinar a Pasaplatos edición famosos. Instagram Ivo Cutzarida.

Desde hace tres años que Cutzarida es parte del equipo de terapeutas de la Fundación EIRA, una actividad en la que el artista descubrió un camino de sanación con sentido profundo. En diálogo con TN Show, el actor contó cómo fue su periplo hasta dar con esta flecha que hoy lo entusiasma.

“Hace nueve años, cuando yo salí denunciar la impunidad, prácticamente no había debate. Se decía que la inseguridad era un invento y una sensación. Yo dije ‘tipo que sale a matar, termina muerto o preso, corta la bocha’ y me trataron de loco, pero hoy no hay una sola persona que no coincida”, señaló, sobre el punto inicial de este recorrido.

Ivo en su rol de counselor, en el centro asistencial EIRA. Instagram Ivo Cutzarida.

Fue en la prisión, donde iba a leer el Martín Fierro a los presos, donde Cutzarida entendió lo importante que era ocuparse en la rehabilitación de aquellas personas para que pudieran reinsertarse en la sociedad y no recaer en el delito.

“Me especialicé en el tema de las adicciones y, desde hace tres años, formo parte del equipo terapéutico de la Fundación EIRA, que es una comunidad que se dedica a la recuperación de adicciones”, contó sobre su trabajo actual.

El actor junto al equipo terapéutico de la fundación donde ayuda a personas con adicciones. Instagram Ivo Cutzarida.

En esa entidad, Ivo brinda talleres, terapias y facilita dinámicas grupales. “Es estar permanentemente presente en la problemática psíquica, emocional y espiritual de las personas que se internan”, indicó. “Somos un equipo que tenemos como misión enseñarles a pensar, a gestionar las emociones y a hacerles tomar conciencia de la enfermedad que tienen”, sumó.

El trabajo de counselor de Ivo Cutzarida

Pero Ivo Cutzarida comentó que no es nada fácil llevar adelante esa tarea junto a personas tan vulnerables: “Requiere de muchísima paciencia, esfuerzo, empatía, conocimiento. Y además, primero te tenés que amansar vos, porque estás lidiando con el dolor y el sufrimiento; con gente que tiene heridas no sanadas y mucho resentimiento, bronca, miedo, angustia, ansiedad”.

Haciendo un paralelismo con la coyuntura nacional, Ivo opinó: “Llevándolo al plano político, la Argentina es una adicta adolescente”. “No se hace cargo de nada, vivimos pidiendo y somos adictos a nuestro propio consumo de la plata de afuera”, sentenció, y agregó que la sociedad de hoy es un “caldo de cultivo para las conductas adictivas”.