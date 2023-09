La llamativa intimidad de Javier Milei, entre tríos y prácticas tántricas

A medida que se acercan las elecciones presidenciales, la figura de Javier Milei es analizada desde distintas perspectivas, y con los archivos de las propias declaraciones del líder de La Libertad Avanza. Uno de los aspectos más llamativos del candidato, tiene que ver con el hecho de que él mismo declaró su desprecio por la intimidad tradicional a la vez que se jactó de haber participado en varios tríos.

Pola Oloixarac, autora de Galería de celebridades argentinas, comentó en diálogo con TN sobre la intimidad de Jorge Milei: "Me enteré que Javier Milei es un hombre casto. De hecho, él en el programa de Moria Casán reconoce que el sexo tradicional le parece espantoso. Milei tiene terror de que su límites corporales se disuelvan y por eso hay ciertas acciones humanas en las que él no incurre. Por eso tuvo que inventar lo del sexo tántrico. Para ser un candidato en la Argentina hay que vender sexo de alguna manera, por eso lo dijo".

En tanto que sobre la vida en familia y la intimidad en una pareja, Oloixarac dijo sobre Milei: "Él solo convivió con su madre y su hermana, y no conoce la noción de familia, ni la de reproducción. De hecho, su perro primogénito para reproducirlo, no le llevó una hembra, si no que decidió clonarlo. Ninguna hembra puede penetrar su espacio privado".

Por otro lado, en una participación como invitado en el programa PH, Podemos Hablar (Telefe), Javier Milei contó entre otras cosas sobre su intimidad: "Tengo 47 años, participé de varios tríos sexuales y en el 90 por ciento de las veces fueron dos mujeres conmigo".

En el dicho programa de Andy Kusnetzoff, Milei dijo que lo llaman "vaca mala", y luego explicó que es porque debido a su control tántrico puede estar hasta tres meses sin eyacular.

Otra particular declaración sobre sus prácticas tántricas, tuvo lugar en el programa Debo Decir (América), en el que Javier Milei se definió como "profesor de sexo tántrico". Allí el libertario habló sobre las diferentes modalidades en que se puede llevar a cabo en la intimidad esa práctica.

Además, en 2018, Javier Milei dijo que dejó de practicar el sexo tradicional porque le parecía "espantoso". En esa entrevista también contó sobre su debut íntimo: "No fue malo, estuve con una chica profesional a los 13 años. Fui solo. En la época en la que yo me empiezo a despertar sexualmente, no levantaba ni arena en la playa... La verdad que andaba con ganas. Me fui a un viejo sauna solo, me subí al colectivo y fui".