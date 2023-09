La esposa de Aníbal Lotocki se mostró furiosa tras la marcha en su casa

Este miércoles a las 19:00 tuvo lugar una masiva marcha convocada para pedir justicia por la muerte de Silvina Luna. El punto de concentración de los manifestantes fue el domicilio de Aníbal Lotocki.

Una vez finalizada la marcha, Majo Lotocki se mostró ante las cámaras de televisión retirando las diversas pancartas que habían sido colgadas en el frente de su casa. "Siempre fui respetuosa, ya dije todo lo que tenía para decir, ahora déjenme sacar esto que me quiero ir a dormir", expresó en un móvil de TN.

"Es una barbaridad lo que hicieron, esto es una barbaridad, esto no es una marcha de Justicia, esto es un escrache total, a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron. Esto no es respeto, esto es escrache, y esto no está bien", agregó indignada.

Finalmente, la esposa del doctor apuntó contra Pamela Sosa, ex de Lotocki: "Pamela lo vendió como que vayan a destruir la casa del doctor. Así lo puso. ¿Te parece bien? Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares para reclamar justicia".

Recordemos que Lotocki se encuentra recluido en su casa desde el jueves pasado, día en que falleció la modelo. La única persona que sale a realizar trámites es su mujer. La última vez que se lo vio fue el domingo pasado, cuando salió a enfrentar a un vecino que estaba arrojando cosas al frente de su domicilio.

"Ustedes son culpables de esto, generan esto", disparó Majo, a lo que el notero respondió "Sos una irrespetuosa, hago mi trabajo".