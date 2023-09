Facundo Mazzei volvió al Bailando luego de haber sido ninguneado por Marcelo Tinelli: qué hizo

Este martes, Facundo Mazzei estalló de furia contra Marcelo Tinelli. Y es que el famoso conductor recibió en la pista del Bailando a Flor Vigna y la felicitó por tener la oportunidad de bailar con Jonny Lazarte. La artista se tomó unos segundos del programa para enviarle un saludo a Facundo Mazzei, su excompañero de pista: "Un saludo a mi amigo Facu Mazzei que lo amo, que está haciendo su carrera de cantante y está rompiéndola toda".

"Sí, pero no le vamos a mandar saludos a Facu Mazzei, porque si vos hubieses querido tener a Facu Mazzei es otra cosa, pero vos lo querías tener a él", respondió tajante el conductor. Flor Vigna le explicó a Marcelo Tinelli que Facundo Mazzei es una "estrella" de la música y el presentador lo ninguneó: "Yo no conozco alguien que me haya hablado de la carrera musical de Facu Mazzei. Con todo el respeto, y mirá que yo estoy bastante en la calle, no pasó ningún camión ni gente gritando 'che, escuchá los temas de Facu Mazzei', nadie".

Flor Vigna defendió a Facundo Mazzei y la música que él mismo produce. Créditos: captura de pantalla el Bailando.

El exparticipante del Bailando realizó un fuerte descargo en las redes contra el empresario a raíz de estos comentarios. "Mudo me dejaste, Marcelo Tinelli. Yo acá mariconeando viendo el final de La Reina Charlotte, me entero que dijiste que no sabes quién soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Qué rari estás de memoria, será la tintura. Y la ninguneada con amor en el programa es una fija, vieron?" fue una de las filosas frases del artista en su historia de Instagram (@Facumazzei).

Pero este miércoles, la audiencia se llevó una gran sorpresa al ver que Facundo Mazzei regresó al programa conducido por Marcelo Tinelli. El presentador recibió al bailarín en la pista de baile, que interpretó la versión en castellano de Crazy In Love de Beyoncé.

Mirá la presentación de Facundo Mazzei en el Bailando

Su paso por el certamen desconcertó a todos y esto se reflejó en las redes sociales, donde "Facu Mazzei" se volvió tendencia en Twitter (X). "Tanto drama y la música de Facu Mazzei terminó siendo un cover traducido de Beyoncé"; "Facu Mazzei hizo un testamento por el ninguneo de Tinelli, ¿y al otro día va a arrastrarse por cámara?"; "El real panqueque Facu Mazzei, ayer odiaba a Tinelli y hoy cantando en el programa"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.