La palabra de Marcelo Tinelli en el Bailando sobre la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna, quien lucho por su vida incansablemente hasta su último día, falleció el pasado jueves 31 de agosto producto de una mala praxis. La noticia sacudió al país, ya que el mes anterior había presentado una leve mejoría. Pero su situación se agravó en los últimos días: contrajo COVID-19, que pudo superar, y le ingresó a su organismo una nueva bacteria.

Famosos y programas televisivos le dedicaron sentidas palabras a la actriz. De hecho, Telefe le realizó un homenaje el sábado con Marley. Pero la sorpresa en la pantalla chica fue Marcelo Tinelli, que dio comienzo este lunes a una nueva edición del Bailando y no habló sobre la muerte de la artista, que participó en dos ocasiones en el certamen de baile.

Silvina Luna en el Bailando 2017. Créditos: captura de pantalla el Bailando.

Ángel de Brito, jurado del programa, fue uno de los que se pronunció en contra de Tinelli por esta actitud, pero también en contra de aquellos programas que aprovecharon la muerte de la actriz para obtener un mayor índice de rating.

Mirá lo que dijo Marcelo Tinelli sobre Silvina Luna

Luego de la polémica, este martes Marcelo Tinelli habló sobre el fallecimiento de Silvina Luna: "Como ayer, la verdad, entre tanta vóragine no pude hablar de ella, quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen, que yo, personalmente, tuve el placer enorme de conocerla, de ser amigo de sus amigos y compartir, también, un montón de comidas y momentos lindos, y que dejó de estar".

"Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío que es Mariano Caprarola, con quien tengo audios de un poquito antes que muriera. Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas la verdad que no tienen que pasar, no deben pasar. Y por lo menos lo que exigimos desde este medio es justicia", continuó el presentador.

El conductor también pidió disculpas por no haber hablado de esta situación en el debut del Bailando y le expresó su amor. "Este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos Silvi", cerró el conductor.