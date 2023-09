Quién es el futbolista al que rechazó Noelia Pompa

Noelia Pompa volvió a la Argentina después de varios años viviendo en Europa, para participar del Bailando. Antes de hacer su debut en la pista, Marcelo Tinelli calentó la previa junto a Ángel de Brito, que contó a qué futbolista rechazó la bailarina.



“Yo a Noelia la traje de Alemania. Estaba en un curso de respiración, un curso del arte tibetano de la vida y la muerte”, comenzó diciendo Marcelo Tinelli antes de que bailara Noelia Pompa junto a Sandro Leone.



“Me dijo que estaba en un lugar místico. La traje porque le dije: ‘Vení, Noe, que te van a cuidar (los jurados)”, agregó el conductor del Bailando. “Noelia es una caradura igual. Ya consiguió chongo”, aseguró el jurado y conductor de LAM.



“¿Ya desde el primer día Noelia chonguea?”, preguntó Marcelo Tinelli, dándole pie a Ángel de Brito a que revelara el nombre del futbolista que estuvo revoloteando alrededor de Noelia Pompa.



“La está tiroteando Brian Sarmiento”, contó el jurado y conductor de LAM. “¿Brian Sarmiento? Ex jugador de fútbol, que baila muy bien. Se la está queriendo comer a Noelia Pompa”, acotó Marcelo Tinelli.

Brian Sarmiento es el futbolista al que Noelia Pompa rechazó.



Sin embargo, el jurado Ángel de Brito aclaró que no se concretó absolutamente nada con el ex mediocampista de Banfield y Newell’s, dado que Noelia Pompa no quiso saber nada con él. “Ella lo fletó. Le dijo: ‘No me gustás’. Lo limpió de una”, contó.



En su vuelta al Bailando, Noelia Pompa realizó una coreografía de un tema de los Hermanos Rosario y otro de Bud Bunny, dejando muy buenas sensaciones y buenos puntajes por parte del jurado.