Marcelo Tinelli lo ninguneó y Facu Mazzei le contestó sin filtro con un tremendo reproche

Este martes fue el segundo día del Bailando 2023 y Marcelo Tinelli tuvo varios cruces, pero el más contundente fue contra Facu Mazzei.

El conductor disparó contra el bailarín cuando habló con Flor Vigna, la primera participante de la noche. Marcelo Tinelli chicaneó y ninguneó al coreógrafo diciendo que no lo conocía y que no sabía qué hacía música.

Facu Mazzei trabajó en varias ediciones del Bailando por un sueño

Facu Mazzei tomó el guante y le respondió a Marcelo Tinelli con un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Mudo me dejaste, Marcelo Tinelli. Yo acá mariconeando viendo el final de La Reina Charlotte, me entero que dijiste que no sabes quién soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Qué rari estás de memoria, será la tintura”, comenzó el contundente mensaje de Facu Mazzei.

”Y la ninguneada con amor en el programa es una fija, vieron?”, agregó haciendo referencia al mensaje Tinelli ninguneando su música.

”También quería decirte que ojalá la gente vaya cantando por las calles mis temas y que haya un camión de Coca con mi cara, como dijiste, pero cuesta mucho autogestionarse y tratar de generar laburo haciendo lo que amo desde que nací. Deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro teniendo una hija que también produce música y le mete a eso”, agregó el coreógrafo haciendo referencia a Candelaria Tinelli.

El mensaje de Facu Mazzei respondiéndole a Marcelo Tinelli

”Qué mujer increíble tenés en tu programa, valorala porque eso es, talento, y sobre todo es increíble ser humano. Que amo cada día más con estas cosas. Gracias amigas por esa defensa y el saludo, sos tan especial”, dijo sobre Flor Vigna.

Para finalizar chicaneó pasando una factura de vieja data: “PD, otro dato que te dejo, soy quien se sacó el hombro en el último bailando y que no hubo nadie que ponga el hueso en su lugar en el momento”, dijo Mazzei finalizando con “Fiel soldado de tu programa, si no preguntale a tus coach”.