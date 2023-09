La inesperada guerra de Nico Occhiato contra Telefe

Desde que debutó con LUZU TV que Nico Occhiato no para de crecer en el universo del streaming. Nico está acostumbrado a que todo lo que pida se le conceda a la hora de convocar a los invitados a su programa, Nadie dice nada. Por eso, una restricción que le impusieron desde Telefe lo llenó de indignación.

Punta de lanza en este segmento que cada día se posiciona mejor, Nico Occhiato estalló al aire con el canal para el que trabaja (en El último pasajero), al enterarse de que, al menos por ahora, no podrá contar con la presencia de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022.

Sucede que el Primo es de los “hermanitos” que no rompieron su contrato con Telefe y, por ese motivo, sus participaciones están regidas por las estrictas cláusulas del documento que firmó en su momento. Entre ellas, se encuentra la que le impide visitar otros canales, incluido el de stream de Occhiato.

"Quiero que venga Marcos acá, boludo, pero no sé si puede… Me parece que no puede…", se lamentó el ex de Flor Vigna al aire en su programa. Y agregó: "Marquitos es un tipazo. Él no puede, yo ya le hablé. ¿Viste cuando te das cuenta que es un tipazo, solo de verlo?", añadió.

Nico Occhiato quiere invitar al campeón de Gran Hermano a su programa, pero Telefe no se lo permite. Instagram Marcos Ginocchio.

Nico no es el único que se queja de estas restricciones que puso Telefe. Días atrás, Ángel de Brito informó en su sección de Instagram Ángel Responde que si Marcos y Julieta Poggio no salían al aire en LAM, era porque Telefe se los impedía.

Los ex hermanitos que rompieron contrato con Telefe

A la vez, cabe destacar que son varios los ex participantes de la edición más exitosa del reality del canal de las pelotas que rompieron con el contrato para trabajar en otras emisoras. Es el caso de Coti Romero, Alexis Quiroga, Juliana Díaz, Tomás Holder y Romina Uhrig, que son parte del Bailando 2023. Y el de Alfa, que es parte de la mesa de Polémica en el bar.

Marcos Ginocchio, en tanto, sigue moviéndose únicamente en los programas del canal de las pelotas, enfocando sus energías en su carrera de modelo y alimentando los rumores de romance con Julieta, otra de las hermanitas que sigue firme y al pie con la letra chica de su contrato inicial.