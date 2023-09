El profundo dolor de Majo Martino al despedir a Silvina Luna

El mundo del espectáculo sigue despidiendo con palabras muy amorosas a Silvina Luna, que falleció el jueves 31 de agosto, a los 43 años. Ese fue el caso de Majo Martino, quien mostró toda su tristeza, pero también su tranquilidad por una confesión de la modelo rosarina.



La periodista y Silvina Luna se conocieron en El Hotel de los Famosos, donde forjaron una gran amistad. “Desde el comienzo pegamos onda y desde el primer día en Canal 13, cuando hicimos las promos para el programa, a partir de ahí fuimos tan compañeras”, contó en diálogo con LAM.



“El reality no fue nada fácil. Estar encerradas y con todas las situaciones a las que uno lo ponen para que sea jugoso el programa. Fue mi gran compañera y yo de ella. A veces, los vínculos que se dan en un reality son vínculos muy fuertes”, agregó Majo Martino.



“Silvina era luz, amor, siempre tenía la palabra justa. Siempre me llamó la atención de ella que siempre era para solucionar las cosas. Nunca era hablar mal de alguien”, remarcó la periodista y productora.



En un momento, Ángel de Brito remarcó que nunca expresó rencor contra Aníbal Lotocki, algo con lo que coincidió plenamente Majo Martino. “Es que creo que es un trabajo espiritual muy grande, que creo que tiene que ver con su esencia. Yo creo que con su esencia es luz. Es una mina irremplazable, nadie reemplaza a nadie, pero la conexión que yo tenía con ella es irremplazable”, comentó.



“Tenía un amor en su mirada, en su aconsejar, en recibir tus palabras. En el reality, cuando nos conocimos, ella me contaba de su tema de salud. Nunca la escuché hablar mal de este asesino”, sostuvo Majo Martino. “Era atenta a todo, tan agradecida, tan presente aparte, porque nunca nos dejamos de hablar, de ver, de preguntarnos cómo estaba la una a la otra”, agregó.

Majo Martino y Silvina Luna.



Asimismo, Ángel de Brito también habló sobre cómo se tomaba Silvina Luna el tema del trasplante de riñón que tanto necesitaba. “Lo contaba con una simpleza y con una dulzura, tan tranquila. Ella estaba convencida de que lo iba a superar. Era muy optimista”, recordó.



Para cerrar, Majo Martino reveló una confesión de Silvina Luna que la deja tranquila, a pesar del dolor por su fallecimiento. “Hay algo que quiero decir, porque me lo dijo ella misma este año. Fuimos a comer y me dijo algo que me deja muy tranquila. Me dijo que ella fue muy feliz. No lo decía despidiéndose ni nada, pero lo que ella me contó de su vida es que fue una mujer muy amada por sus parejas. Tuvo relaciones hermosas, de amores muy fuertes, que hizo lo que quiso, que viajó”, concluyó.