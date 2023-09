El polémico motivo por el que Marcelo Tinelli habría decidido no mencionar Silvina Luna en la vuelta del Bailando

Este lunes, Marcelo Tinelli regresó a la televisión con el Bailando (América), y más allá del arrollador rating que consiguió el popular certamen, su conductor quedó en el ojo de la tormenta por no hacer ninguna mención sobre Silvina Luna, actriz que pasó por la pista del ciclo y tuvo un trágico desenlace el pasado 31 de agosto.

El periodista Ángel de Brito fue uno de los que cuestionó a Marcelo Tinelli por ni siquiera nombrar a Silvina Luna en el debut del Bailando. Cuando uno de los seguidores del líder de LAM le preguntó sobre el tema, el conductor respondió categórico: "No me quise adelantar porque respeto las jerarquías. Pensé que Marcelo iba a decir algo al final. Estuvo mal no haber dicho nada en la pista".

La opinión de Ángel de Brito por la omisión sobre Silvina Luna en el Bailando. Foto: Instagram @angeldebritooki.

Además, De Brito apuntó filoso contra quienes sacaron partido en materia de rating por el fallecimiento de Silvina Luna. "Peor los hipócritas que la lloraron y en vida se burlaron o la volvieron loca", agregó contundente el comunicador.

Más allá de los comentarios de los usuarios de las redes sociales, por el gran despliegue de la apertura de la nueva temporada del Bailando, muchos dirigieron sus críticas contra Marcelo Tinelli por no dedicarle unas palabras a Silvina Luna, más teniendo en cuenta que la modelo fue parte del ciclo en las temporadas 2006 y 2017.

Marcelo Tinelli regresó a la televisión con su clásico Bailando. Foto: Captura TV.

De hecho, más de un internauta especuló que el motivo de la omisión de la actriz en el Bailando tendría que ver con una posible amistad entre Marcelo Tinelli y Aníbal Lotocki, ya que el popular conductor tampoco hizo referencia a la muerte de Silvina Luna ni siquiera en sus redes sociales.

En tanto que otros también apuntaron sobre un presunto vínculo entre integrantes del jurado del Bailando como Moria Casán y Marcelo Polino con Aníbal Lotocki.

De todas formas, hay que remarcar que en diálogo con Farándula Show, tras la finalización de la emisión del primer programa del Bailando de esta temporada, Marcelo Tinelli dijo sobre Silvina Luna: "Son esas cosas que no las podés creer, no quiero culpar a nadie, pero ojalá haya justicia y que los verdaderos responsables se hagan cargo de esta tragedia".