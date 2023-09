Sergio Lapegüe rompió el misterio sobre sus razones para renunciar al noticiero

El periodista y conductor Sergio Lapegüe decidió trabajar en otros contenidos en televisión, con otros horarios, y fue en su nuevo programa donde rompió el misterio al hablar sobre sus razones para renunciar al noticiero de El Trece.

De ser la cara del informativo de los mediodías en la clásica señal de aire del canal del sol, pesó a tener su late show de los sábados en la misma señal. El Galpón es su nueva propuesta y el pasado fin de semana contó con la visita de José María Muscari e Iliana Calabró, que fueron a presentar la obra teatral en la que están trabajando, y con la que “Lape” no pudo evitar empatizar.

Perdida Mente es la nueva producción del director artístico y según explicó, “cuenta la historia de una Jueza de la Nación que le detectan Alzheimer, que es una palabra bastante tabú. Esta obra, desde el humor, desmitifica la enfermedad. (…) Lo más atractivo es que desmitifica el concepto que uno tiene sobre el Alzheimer, que es una enfermedad bastante ‘sagrada’”.

Tras esto, Lapegüe narró que esa afección lo toca de cerca en su familia, tanto que le obligó a tomar decisiones en el plano profesional. “Yo lo vivo muy de cerca, mi mamá tiene, y he visto todo el proceso degenerativo, que es impresionante. Pero voy todos los días a verla. Esto de dejar uno de los noticieros que yo hacía, era para justamente dedicarme a acompañarla”, confesó.

Sergio había anunciado que se despedía del noticiero del Trece y estaba todo encaminado para migrar al Grupo América, tanto para trabajar en América TV y en A24, pero se decidió a quedarse con el matutino de TN y esta propuesta de sábado a la noche porque podía quedarse con su mamá. “Alguien me dijo el otro día: ‘pero si ya no te conoce…’, si, pero yo la conozco. Ella, cuando yo voy, le agarro la mano y no me habla, pero me sonríe... Es impresionante, ya está, conexión”, afirmó emocionado.