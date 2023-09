Gustavo Cerati: gracias eternas

Hay tanto para decir de Gustavo Cerati, de su legado, de sus canciones, de su banda, su familia, y tantas notas seguramente dando vueltas, que a mi me gustaría agradecerte eternamente por los siguientes momentos, y puentes que me hizo conocer y sentir:

Gustavo Cerati.

- Gracias por ese primer concierto que fui en mi vida sobre la Avenida 9 de Julio, en pleno diciembre de 1991. Nunca voy a

olvidar el contexto, la edad que tenía (primer año de secundaria). Para los que estuvimos esa noche fue algo mágico, soñado, nunca visto. Yo estaba recién en las primeras épocas de salidas con amigos y chicas, y fue un evento que superaba cualquier cumpleaños o fiesta vivida hasta ese momento.

Alrededor de 300 mil personas se fueron acercando a la 9 de Julio y nosotros casi de la mano para no perdernos. Todos sabíamos volver a nuestras casas pero también era no perderse un recital enorme, el primero de nuestras vidas, cerca de nuestras casas y con una banda que la estaba rompiendo toda, que había lanzado el famoso disco ¨Canción Animal¨ y tenía un repertorio lleno de hits. Los mismos temas que bailábamos en nuestras casas los fines de semana, los íbamos a bailar sobre la Avenida más ancha del mundo y rodeado de argentinos, algunos más fanáticos que otros, pero todos con ganas de disfrutar.

Un diciembre histórico en plenos años 90.

- Gracias a ese disco llamado ´Doble Vida¨, cuarto de tu banda, pero primero para mí, que me hizo enamorar de esa

gran tapa del trío en el fondo de la ciudad y ese logo, que a pesar de no haberme hecho fanático, lo vi en la Bond Street

hecho colgante y me lo compré dos días antes de irme a veranear a Miramar. Gracias a ese disco y a algún casete de

hermanos mayores, aparecieron temas previos que no conocía como ¨Cuando pase el temblor¨, ¨Prófugos¨, ¨Signos¨,

¨Persiana americana¨ o ¨Sobredosis de TV”, solo por nombrar algunos de los tres primeros discos. Tenés una catarata de tantos temas buenos que una playlist de 50 temas quedaría chica.

La imagen que me sedujo de Soda en ¨Doble Vida¨

- Gracias a tus frases de varias de tus canciones, que no sé si será porque estudiaste publicidad, pero nos quedaron como

mantras, tatuajes, remeras impresas, slogans, grafitis en las paredes y consejos para diferentes situaciones, más que nada

acerca del amor, del desamor y luceros para encarar la vida.

Acá van algunas de mis favoritas:

Ponés canciones tristes para sentirte mejor.

Siempre es hoy.

Poder decir adiós, es crecer.

Mereces lo que sueñas.

Tarda en llegar y al final hay recompensa.

Se que huyo porque amo.

Si no olvido, moriré.

Se que te excita pensar hasta donde llegaré.

Usa el amor como un puente.

El eclipse no fue parcial, y cegó nuestras miradas.

Cruza el amor, yo cruzaré los dedos.

No me sirven las palabras, gemir es mejor.

En llamas me acosté, y en un lento degradé, supe que te perdí.

Del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer.

Me perdí en el viaje. Nunca me sentí tan bien.

Un hombre alado prefiere la tierra.

Nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz.

Me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas.

Quiero que me trates suavemente.

Es amor lo que sangra.

Gustavo Cerati partió en 2014

- Gracias por hacerme descubrir a Spinetta, cuando escuché por primera vez ¨Bajan¨ de tu primer disco ¨Amor amarillo¨. Ahí en mi adolescencia, en pleno descubrimiento de la historia de nuestro rock nacional, me enteré de que era un tema de Pescado Rabioso y ahí también en alguna nota que leí de esa época supe de tu fanatismo por el Flaco. También gracias a Soda Stereo llegué a bandas como The Police o The Cure. Pero lo de Luis Alberto fue una puerta que me abriste vos, quizás no fui al único que le pasó eso con esa versión. Capítulo aparte para ese CD de Amor Amarillo que tanto escuché, un disco diferente, casero, el primer parate que necesitaste para quedarte en casa, disfrutar de tu familia y de tus hijos.

Ese disco es especial para mí, no sé por qué, pero tiene canciones que hoy sigo escuchando como ¨Amor amarillo¨, ¨Lisa¨ o ¨Te

llevo para que me lleves¨. Volviendo al Flaco, te cuento que una vez al mes, escucho o trato de ver por YouTube esa inmortal versión de ¨Té para tres¨, donde te diste el lujo de tocarla con tu ídolo. Una versión eterna para esa noche de las Bandas Eternas.

Gustavo y El Flaco, eternos, mirá el video.

- Gracias por algunos momentos imborrables que recuerdo de mi adolescencia y juventud frente a la tele:

Hoy Tilcara es uno de mis lugares favoritos, no sé si será por ese video, seguro que sí.

¨Cuando pase el temblor¨ y no saber donde estaban, mirá el video.

Cuando fuiste al último programa de ¨Todos por 2 pesos¨ a cantar la versión de Música Ligera de los 3 chiflados: la de ¨llamen a Moe, que Larry está en cualquiera¨. Sin duda una sorpresa y uno de los momentos más épicos de ese gran programa.

¨Llamen a Moe, que Larry está en cualquiera. ¡Mirá este video!

Me acuerdo también en CQC que veía todas las semanas, cuando en Cadena de Favores, una gran sección comandada

por Gonzalito, cediste tu guitarra.

Gustavo en Cadena de Favores por CQC, no te pierdas este video.

El video del temazo ¨Zoom¨ donde convocaron a fans al Planetario y fueron improvisando un gran video donde iban

armando como una especie de Picnic en vivo mientras los fans se morfaban a besos.

¡Cómo olvidarlo! Zoom en el Planetario, aquí el video.

Por último gracias por dejarnos tus canciones que cada día me gustan, y nos gustan más. Sigo hoy en día descubriendo discos que en su momento no escuchaba tanto como ¨Sueño estéreo¨. O por ejemplo ¨Bocanada¨ que hoy lo disfruto mucho más que cuando me lo compré (dos ejemplos de que siempre estabas un paso adelante). Lo mismo el disco que sacaste con Daniel Melero, otro de tus maestros o compañeros, donde pelaste la inmortal ¨Vuelta por el Universo¨. Y gracias totales por ese último legado llamado ¨Fuerza Natural¨, otra obra maestra que nos dejaste antes con ¨Cactus¨ y ¨Sal¨ dos de mis canciones favoritas. Un disco que de comienzo a fin es perfecto.

Siempre te vamos a recordar Gustavo y después de tu histórico ¨Gracias totales¨ solo nos queda decirte ¨No, gracias a vos¨.

- De mi lado, para cerrar esta humilde celebración me hice a modo personal una playlist donde me di el lujo de elegir mi tema favorito de cada disco de Soda y de tu carrera solista.

Espero que coincidamos con algunas. Hasta la próxima y gracias por venir y leerme.

Dale Play y disfrutá a un Gustavo inolvidable.

Hasta la próxima.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".