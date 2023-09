Celeste Cid saludó a su hijo mayor por su cumpleaños de 19 y sorprendió con el parecido con Emanuel Horvilleur

El amor maternal no se compara, no se explica y no existen palabras para graficarlo. Simplemente se atraviesa y se siente en lo más hondo del alma. Así luce Celeste Cid en un día singular, absolutamente movilizante, dado que su hijo mayor cumplió 19 años.

La famosa armó un posteo para homenajear a André, ese solo que aterrizó en el mundo en 2004, como fruto de una relación furiosa, de esas que estallan y producen un cimbronazo único con el genial Emanuel Horvilleur, cuando ambos transitaban por su juventud más plena.

En definitiva, Celeste decidió que era menester agradecer al destino que su heredero se encontraba en el aniversario del nacimiento, una nueva vuelta al sol y armó un posteo en su cuenta oficial de Instagram, en la que recolecta millones de seguidores.

En ese perfil de plataformas digitales, Cid juntó varias fotos de André, en distintas etapas de su vida, ya sea en la niñez, como en la adolescencia y en la actualidad y le escribió unas bellas palabras, llenas de sensibilidad: “Feliz cumple Panchilo. 19 años desde que vi tus ojitos chinos por primera vez y le hiciste pis a papá en el medio de la jeta”.

Para clarificar todo el simbolismo del joven en su cotidianidad, en su más profundo ser, Celeste agregó una frase conmovedora y redactó: “Tus abrazos son el cielo”. En definitiva, con esa publicación, la protagonista de decenas de novelas permitió dilucidar el crecimiento de André y sobre todo su enorme parecido con Horvilleur.