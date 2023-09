Las insólitas fotos de Vicky Xipolitakis de sus años escolares

A una semana del Día de la Primavera y del estudiante, a la producción de Cortá por Lozano se le ocurrió pedir a los integrantes del equipo compartir fotos de sus años del colegio. Todos se sumaron a la propuesta y Vicky Xipolitakis dio la nota con un curioso material y Vero Lozano no se lo dejó pasar.

Luego de mostrar a cámara las gemas retro de Sol Pérez, un recorrido en papel de su paso por el colegio, llegó el turno del álbum de Vicky. Sin embargo, lo que encontró la modelo al hurgar en su cajón de recuerdos no fue lo que le habían pedido y la conductora la mandó al frente.

“Le dijimos ‘Vicky, mandá fotos del colegio’, y manda de una producción de colegiala y mordiendo el boletín, semi desnuda. ¡No entendió la consigna!”, señaló la conductora del programa de Telefe, y el estudio estalló de risa ante la ocurrencia de Vicky Xipolitakis.

“Le dije ‘Vicky, que sean reales, no falsas’...”, agregó Vero, y contó la explicación que le dio su compañera: “Ella me respondió ‘se me perdieron en la mudanza’”. “Mandó el boletín, todo 9 y 10… inchequeable, todo Photoshop”, cerró Lozano, divertida.

Vicky Xipolitakis sorprendió con sus fotos retro. Captura TV.

Días atrás, Xipolitakis contó en detalle en PH Podemos hablar su experiencia en el quirófano de Aníbal Lotocki, luego de revelar que ella, al igual que su hermana Stefi, también padecía las consecuencias de haberse operado con el cirujano implicado en la muerte de Silvina Luna y de otras víctimas.

Vicky Xipolitakis habló de su operación con Aníbal Lotocki

"Me sacó un poco de adiposidad y cuando me desperté me había encontrado con cosas que yo no había pedido. Él abusa de los cuerpos de las personas y hace lo que quiere, y te pone lo que quiere. No te dice lo que te va a hacer, ni lo que te va a poner", relató.

Luego, se refirió a Silvina Luna, fallecida el 31 de agosto: "Con el tiempo, despierto de toda esta fea situación que viví y hoy me arrepiento un montón. Después de lo de Silvina, que me asustó un montón, me hice estudios y hasta el momento, me dieron bien. Me estudiaron partes del cuerpo".

Captura TV