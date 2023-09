El notorio derrumbe en el rating de Marcelo Tinelli con el Bailando

El rating le está dando en estos últimos días malas señales a Marcelo Tinelli, quien a menos de un mes de su regreso a la televisión con el Bailando (América), ha visto sus números derrumbarse, sobre todo en las jornadas de este jueves y viernes; cuando el popular certamen tocó mediciones cercanas a la mitad del número de su debut.

El jueves, el Bailando perdió contra un imbatible rival como el partido entre Boca Juniors vs Palmeira, situación que derivó en que el envío de Marcelo Tinelli cayera a 6 puntos de rating, su marca más baja en lo que va de esta nueva temporada. Sin embargo, el viernes sin un contrincante de esas características, y también sin emisión Got Talent Argentina (Telefe), el producto estrella de canal América no experimentó un repunte muy considerable, y tuvo que conformarse con un promedio de 6.8 puntos.

Marcelo Tinelli enfrenta el desplome de las mediciones del Bailando. Foto: Captura de video América TV.

Si tienemos en cuenta que el Bailando debutó el lunes 4 de septiembre con 13.3 puntos de rating, los números de las emisiones más recientes acusan una caída cercana al 50 por ciento y el peligro de que Marcelo Tinelli pierda el segundo puesto que venía sosteniendo en la competitiva franja del prime time detrás de Got Talent Argentina.

Por otro lado, El Trece experimentó una mejoría este viernes en sus números sin la presencia de Buenos Chicos en la grilla y con una muy buena performance en el rating de Los 8 escalones de los tres millones, que regresó al top 5 de los programas más vistos de la televisión abierta argentina.

De hecho, en el ranking de las propuestas más seguidas del viernes se ubicó en primer lugar Traicionada (Telefe) con 10.2 puntos de rating, mientras que Telefe Noticias (Telefe) y Los 8 escalones de los tres millones empataron en el segundo puesto con 8.5. En la tercera posición se destacó Todo por mi hogar (Telefe) con 7.2 puntos, seguido de Ahora caigo (El Trece) y El noticiero de la gente (Telefe) que consiguieron la cuarta ubicación con 7.0 puntos. Finalmente, Llamas del destino (Telefe) quedó en el quinto peldaño con 6.9.

Los 8 escalones de los tres millones volvió este viernes al top 5 de los programas más vistos. Foto: Captura de video El Trece.

En tanto que Marcelo Tinelli quedó por primera vez fuera del top 5 de los programas más vistos con el Bailando, otro logro que venía alcanzando desde el estreno de esta temporada y que ahora no pudo sostener.