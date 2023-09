El descargo sin desperdicios de Yanina Latorre contra Carmen Barbieri y Estefi Berardi

La guerra entre Yanina Latorre y Carmen Barbieri tejió un nuevo capítulo este viernes por la noche. Después del furioso descargo de la conductora de Mañanísima dentro del cual trató a la panelista de "estúpida", "tarada" y "cornuda", la angelita salió al cruce con todo y el enfrentamiento fue subiendo de nivel.

Este viernes por la mañana, Carmen Barbieri lloró en vivo y luego advirtió que le haría juicio a la integrante de LAM. Pero claro, esto iba a tener una réplica inmediata y la angelita recogió el guante para disparar contra todos.

La primera apuntada fue Estefi Berardi: “Amora de mi vida, te haces la sorora y eras la amante del hijo de Carmen, la cagaste a la mujer. Te hiciste medianamente conocida porque dijiste que Benjamín Vicuña, en pareja con la China, se había garchando a una camarera. Recorriste todos los programas sin ninguna prueba y hablas de sororidad”.

Luego agregó: “Te burlaste de todo el mundo, a vos ya te corro porque hablar con inútiles me mata, y otra cosa, ¿nueve juicios? Ya sé que debes estar en un orgasmo porque salir en LAM para vos, y yo que te nombre, te hizo famosa, pero no tuve un puto juicio".

A continuación Yanina Latorre apuntó también contra Carmen Barbieri: "Hay algo que les voy a enseñar a vos, a la inútil del abogado y a la inútil de Carmen Barbieri que se llama libertad de expresión. Vayan a leer libros y a la facultad, tengo cuatro títulos universitario. Mientras no mate a nadie, no invente y no mienta puedo contar cualquier cosa".

Y el ataque contra la conductora siguió: "Sos una loca Carmen Barbieri. Me dice sin apellido, tengo un talento nato, hermosa. Esto no lo escribí, yo hablo y no me equivoco, no cometo furcios. Tengo sujeto y predicado, una sintaxis perfecta".

Yanina Latorre y Carmen Barbieri no se dan tregua.

Sin guardarse nada, Yanina Latorre remarcó: "Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez, dijiste que Marixa Balli mataba novios, le sacaste el laburo. ¿Por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago Bal lo contaste vos, reina. Vos hiciste un show de tu vida, se hacen las sororas y se están riendo con la amante de tu hijo, todo mentira".