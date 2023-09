El dato que reveló si Indiana Cubero irá o no al casamiento de Nicole Neumann

Sabido es desde hace meses que la relación entre Nicole Neumann su hija mayor, Indiana Cubero, está en un momento muy difícil. Totalmente distanciadas, en las últimas horas se conoció un dato que revelaría que el vínculo estaría en su peor momento.



En primera medida, mucho se habló de la aparente ausencia de Nicole Neumann al festejo de 15 años de su hija, un momento más que especial tanto para adolescentes como para las madres. La conductora no estaría invitada.

Indiana Cubero y Nicole Neumann están cada vez más distanciadas.



No obstante, antes de fin de año habrá otro evento más que importante en la vida familiar y será nada menos que el casamiento de Nicole Neumann con el piloto Manu Urcera. ¿El interrogante? Si Indiana Cubero irá o no.



En ese contexto, en las últimas horas se conoció un dato revelador que terminaría de definir la decisión que habría tomado la adolescente con respecto a su presencia o no en el casamiento de su madre.



En Socios del Espectáculo, Paula Varela contó que Indiana Cubero no asistió a ninguna de las pruebas de vestimenta que estaban pactadas pensando tanto en la ceremonia civil como en el casamiento.

Nicole Neumann e Indiana Cubero, cada vez más lejos.



“Sumo algo chiquito hablando de Nicole y del casamiento. El 8 de noviembre es el civil en el Sur y el 8 de diciembre será la fiesta. El vestido lo vamos a contar ahora…”, comenzó contando la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



“Natalia Antolín le hace el vestido para el civil a Nicole. Laurencio Adot le hace el de la boda, que ella no lo quería decir. A las nenitas también, pero su hija que no ve no fue a ninguna prueba de vestuario. Ni con Antolín ni con Laurencio Adot”, agregó Paula Varela.