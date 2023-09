Qué pasó entre el Kun Agüero y su ex novia en medio de la escandalosa separación

En agosto se dio a conocer la ruptura sentimental entre el ex futbolista, Kun Agüero, y la joven Sofía Calzetti, luego de compartir cuatro años en pareja.

En este escaso mes fueron varios los rumores en los que se vieron envueltos. Uno de ellos fueron los motivos por los que se separaron y, hace poco días atrás, Sofía Calzetti se vio vinculada a otro hombre.

La pareja se separó en agosto tras cuatro años de relación

Es que, tras la separación, la joven emprendedora dejó atrás su vida con el Kun Agüero en Estados Unidos y volvió a sus tierras natales, en Argentina, para disfrutar de unos días junto a sus seres queridos y, por qué no, despejarse de los rumores saliendo de fiesta con amigas.

Cabe recordar que el principal motivo por el cual decidieron escoger caminos separados fue que el ex futbolista "es muy celoso". Por lo cual todo empeoró cuando, días atrás descubrieron a la ex a los besos con un hombre en una fiesta. Fue ahí que la panelista de LAM, Yanina Latorre, decidió revelar más detalles: "Se dieron como una distancia. No es una separación total. Sofía no niega los besos y esto movilizó bastante al Kun Agüero, y se vino".

Si bien la Sofía Calzetti salió a desmentir dichos acontecimientos, el CEO de KRÜ esports había tomado una decisión para estar crca de su amada. Tal es así que comenzó a circular un video de una amiga de la rubia donde se los puede ver bailando juntos en una fiesta. Por lo que finalmente estarían reconciliados.

"Él no se quiso separar, ella se quiso separar. Yo hablé mucho con él y me dice que ella le niega cualquier tipo de vínculo sexual, le dijo que lo estaba conociendo. Ahora están tratando de empezar a ver si pueden recomponer, van a noviar", contó Yanina Latorre en su momento.

La pareja comenzó el noviazgo por el 2019 y la joven empresaria se convirtió en un pilar fundamental en la vida del Kun Agüero. Tal es así que, con tan solo 22 años, eligió dejar su vida en Argentina y mudarse al espectacular penthouse del futbolista en el edificio “West Tower” de Deansgate Squarem en Manchester.

En cada paso que le tocó dar a Kun Agüero, la rubia lo acompañó tanto en las buenas como en las malas. Todo indicaría que este amor, tiene mucho más por dar.