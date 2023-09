Maite Peñoñori confesó la razón por la que renunció sorpresivamente a Intrusos

Hace unos días, Maite Peñoñori sorprendía a todos en Intrusos al anunciar que renunciaba al programa. Ese día, Flor de la V, conductora del ciclo, se lamentó la partida de la panelista, que ahora explicó los motivos.



Fue tan llamativa e inesperada su salida de Intrusos, que hasta sus propios compañeros no entendía demasiado qué había pasado. Laura Ubfal intentó indagar al aire, pero se encontró con una negativa.

Maite Peñoñori explicó por qué renunció a Intrusos. Foto: @maitepenio.



“Ay, Laura. La verdad es que es un tema personal”, había contestado en ese momento Maite Peñoñori, sin dar demasiadas pistas sobre su decisión, que, reconoció, le costó muchísimo tomar.



Ahora, en diálogo con La Once Diez, Maite Peñoñori habló a fondo de su renuncia a Intrusos y reveló los verdaderos motivos de su renuncia al programa que conduce todas las tardes Florencia de la V.



“Yo la pasé re bien en Intrusos. Pampita y Guido Záffora son amigos míos, los quiero. La realidad es que no un problema”, sostuvo la panelista, que ya arregló su llegada a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, también en América.

Flor de la V se lamentó la renuncia de Maite Peñoñori a Intrusos. Foto: @maitepenio.



“Tuvo que ver con la plata. Sé que hay un tabú en la televisión, que no se habla de dinero, pero la realidad es que no llegué a un arreglo”, explicó Maite Peñoñori. “También por eso me fui bien, en los mejores términos con todos”, agregó.



“Tuve que pensar en mi situación económica y priorizarla. Y no me arrepiento de nada, en ninguno de mis movimientos. Me gustó lo que hice y me gusta ahora volver a LAM”, subrayó Maite Peñoñori.