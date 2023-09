La confesión de Marcelo Tinelli sobre su vida sin pareja

Luego de pasar casi una década al lado de Guillermina Valdés, de quien se separó en abril de 2022, Marcelo Tinelli no volvió a formalizar una relación, aunque se lo vinculó con varias mujeres del espectáculo.



En una reciente entrevista, el conductor, que se prepara para volver con el Bailando por un Sueño, contó cómo es su vida de soltero, aunque siempre dejando abierta la puerta de una posible vuelta a convivir.

Marcelo Tinelli habló de su vida sin pareja.



“Estoy solo y me siento bien así. Quizás salí con alguien, pero no formé una pareja. Me siento completo, algo que hacía tiempo que no me pasaba”, comentó Marcelo Tinelli en charla con La Nación.



En cuanto a su vida de soltero, el conductor reveló que, apenas se separó de Guillermina Valdés, le pidió a Luciano “El Tirri”, su primo, que se mudara con él. “Es una gran persona y estar con él me devuelve a mis raíces, a mi vieja”, contó.



Sobre cómo lleva su vida sin pareja y con sus hijos ya haciendo sus vidas, Marcelo Tinelli explicó que la compañía de El Tirri es una gran ayuda para volver a sentir día a día el clima familiar.

Marcelo Tinelli y El Tirri.



“Están grandes. Ya no están en casa permanentemente. Cande y Mica están con sus novios. Juani vive en París. Francisco está con su pareja. Entonces, con mi primo reconstruyo la vida familiar. Es mi compañero. Agradezco a Dios. Me emociona tenerlo en casa. Es encontrarme con mi mamá y mi tía”, reconoció.



“Me reencontré con el que iba a la Bristol de Mar del Plata, con el que pedíamos la picada abundante que mi mamá no podía pagar”, agregó Marcelo Tinelli sobre su fuerte vínculo con su primo El Tirri.